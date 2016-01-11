توتي: سألعب لموسمين قادمين

تعهد فرانشيسكو توتي، المهاجم المخضرم لروما، المنافس بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، باللعب لعامين قادمين في رسالة وجهها إلى دانييلي كونتي، زميله السابق بالفريق بمناسبة عيد ميلاد الأخير.

وقضى توتي البالغ من العمر 39 عاما مسيرته في نادي العاصمة الإيطالية بينما انتقل كونتي (37 عاما) من روما إلى كالياري عام 1999.

وقال توتي الاثنين في رسالة لزميله السابق: "لقد كبرت..سمعت إنك تستعد لكي تصبح مدربا. أنا سألعب لعامين قادمين ولو أردت أن ألعب للفريق الذي ستدربه (كونتي) فسوف آتي إليك".

وظهر توتي لأول مرة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي عام 1992 وبات قائدا لروما عام 1998.

وشارك توتي في 592 مباراة في الدوري الايطالي ليحتل المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة بالدوري المحلي على مر العصور بعد باولو مالديني لاعب ميلانو (647 مباراة) وخافيير زانيتي لاعب انترناسيونالي (615 مباراة).

وعاد توتي للمشاركة في المباريات مع روما خلال التعادل 1-1 مع ميلانو السبت الماضي، عقب تعافيه من إصابة في الفخذ أبعدته عن الملاعب منذ أواخر سبتمبر الماضي.