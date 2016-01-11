دارميان: لن أرحل.. أنا سعيد في يونايتد

نفى ماتيو دارميان، الظهير الأيمن لمانشستر يونايتد، الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، التقارير التي أشارت إلى أنه لا يشعر بالارتياح في اولد ترافورد، وأنه يبحث عن الانتقال ليوفنتوس بطل الدوري الإيطالي على سبيل الإعارة خلال يناير الجاري.

وانضم دارميان ليونايتد قادما من تورينو في نهاية الموسم الماضي، وكانت بدايته رائعة مع الفريق، إلا أنه عانى للحفاظ على المستوى الذي ظهر به في بداية الموسم وذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه يفكر في العودة ثانية إلى إيطاليا.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما قوله: "أنا سعيد هنا.. مع هذا الفريق والطاقم الفني وتلك المدينة. أنا سعيد هنا لذا فإنني أحاول تجنب الشائعات. أريد المواصلة في طريقي وهذا كل ما في الأمر".

وأضاف: "أعتقد أن المدرب سعيد بالتقدم الذي أحققه وأحاول أن أتحسن يوما بعد يوم وفي كل تدريب. عندما يمنحني المدرب الفرصة فإنني أحاول تقديم أفضل ما لدي ومساعدة الفريق".

وأدى الفوز الذي تحقق في اللحظات الأخيرة على حساب شيفيلد يونايتد الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة بنتيجة 1-صفر ضمن منافسات كأس الاتحاد الانجليزي يوم السبت الماضي لتحقيق الفريق للانتصار في مباراتين متتاليتين وذلك لأول مرة منذ نوفمبر الماضي.

وقال دارميان انه يأمل في مواصلة يونايتد البناء على تلك الثقة عندما يتوجه الفريق لمواجهة نيوكاسل يونايتد المهدد بالهبوط غدا الثلاثاء في الدوري الممتاز.

وأضاف اللاعب: "يجب ان نواصل في الطريق الذي بدأناه في العام الجديد. فزنا على سوانزي وفزنا في كأس الاتحاد ويجب ان نواصل هذا الآن."

ويحتل يونايتد المركز الخامس في الدوري وبفارق تسع نقاط خلف ارسنال المتصدر عقب 20 جولة.