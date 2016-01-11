ماركيتي يمدد عقده مع لاتسيو حتى 2018

قال نادي لاتسيو الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، على موقعه على الإنترنت، إن الحارس فيدريكو ماركيتي مدد عقده مع الفريق حتى 2018 منهيا التكهنات التي أثيرت بشأن مستقبله.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد ماركيتي بنهاية الموسم الحالي، وربطت تقارير إعلامية بينه وبين الانتقال لليفربول الإنجليزي أو يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي.

وقال ماركيتي على موقع تويتر: "جددت عقدي وهذا يشعرني بالفخر! معا حتى 2018!".

ويبتعد الحارس البالغ من العمر 32 عاما - والذي انضم للاتسيو في عام 2011 وساعده على الفوز بكأس ايطاليا 2013 - عن تشكيلة الفريق حاليا عقب إصابته في عضلات الفخذ الخلفية أثناء احتفاله بهدف التعادل في لقاء سامبدوريا الذي انتهى بنتيجة 1-1 الشهر الماضي.

وسيلتقي لاتسيو صاحب المركز التاسع في الدوري الإيطالي مع بولونيا صاحب المركز 15 الأحد المقبل.