ميسي أفضل لاعبي العالم في 2015

توج نجم برشلونة الاسباني الدولي الارجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مشاركة مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لافضل لاعب في العالم، للمرة الخامسة في مسيرته وذلك في الحفل الذي اقيم اليوم الاثنين في قصر السفراء في زيوريخ.



وتفوق ميسي الذي قاد برشلونة الى خماسية الدوري والكأس المحليين ودوري ابطال اوروبا والكأس السوبر الاوروبية وكأس العالم للاندية ولم يفلت منه سوى لقب الكأس السوبر الاسبانية الذي ذهب لمصلحة اتلتيك بلباو، على غريمه في ريال مدريد الندم البرتغالي كريستيانو رونالدو وزميله في برشلونة البرازيلي نيمار الذي حل ثالثا.



وسبق لميسي ان توج باللقب اربع مرات متتالية بين 2009 و2012، وهو امر لم يسبقه اليه اي لاعب سابقا ثم عزز اليوم انجازه القياسي بلقب خامس جاء نتيجة تألقه في 2015 وقيادته برشلونة ليصبح اول فريق يحرز ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري ابطال اوروبا مرتين، بعد ان حقق هذا الامر عام 2009 ايضا حين توج بستة القاب من اصل ستة ممكنة بقيادة مدرب بايرن ميونيخ الالماني حاليا جوسيب غوارديولا.



وكان لبرشلونة ايضا جائزة افضل مدرب التي نالها لويس انريكي تتويجا لموسمه الاول الرائع مع الفريق الذي تألق في صفوفه كلاعب وسط، وشاءت الصدف ان يتفوق على رفيق الدرب مدرب ولاعب النادي الكاتالوني سابقا جوسيب غوارديولا الذي يشرف حاليا على بايرن ميونيخ الالماني، والارجنتيني خورخي سامباولي الذي قاد تشيلي الى لقب كوبا اميركا لمنتخبات اميركا الجنوبية على حساب ميسي ورفاقه في المنتخب الارجنتيني.



ونالت الاميركية جيل ايليس لقب افضل مدربة بعد قيادتها الولايات المتحدة الى احراز كأس العالم، على حساب الويلزي مارك سامبسون مدرب منتخب انكلترا للسيدات، والياباني نوريو ساساكي مدرب منتخب بلاده.



وحرم البرازيلي وينديل ليرا برشلونة وميسي بالذات من لقب اخر هو افضل هدف وذلك بفضل التسديدة المقصية الخلفية التي حققها في 11 الماضي خلال مباراة فريقه غويانيسيا ضد اتليتيكو غو، متفوقا ايضا على لاعب روما الايطالي اليساندرو فلورنزي.



ونالت مهاجمة منتخب الولايات المتحدة وقائدته كارلي لويد لقب افضل لاعبة في فئة السيدات بعد قيادتها منتخب بلادها الى اللقب العالمي في كأس العالم للسيدات في كندا الصيف الماضي حيث سجلت ثلاثة اهداف في المباراة النهائية في مرمى اليابان بينها واحد من منتصف الملعب.



وتفوقت لويد على الالمانية سيليا ساسيتش واليابانية ايا ميياما.