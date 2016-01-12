بوغبا يتجاهل شقيقه ويختار ميسي

كشفت اللائحة التي نشرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الاثنين بعد اختيار نجم برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني ليونيل كأفضل لاعب في العالم لعام 2015، أن نجم يوفنتوس الإيطالي والمنتخب الفرنسي بول بوغبا لم ينل حتى صوت شقيقه فلورنتان.

ونشر الاتحاد الدولي بعد الحفل الذي اقيم في قصر المؤتمرات في زيوريخ، لائحة التصويت التي اجراه مدرب وقائد كل من المنتخبات الوطنية التابعة للاتحادات الاعضاء في فيفا (باستثناء الكويت واندونيسيا الموقوفتين) اضافة الى الصحافيين، من اجل اختيار افضل لاعب في العالم.

وتبين ان فلورنتان بوغبا الذي فضل تمثيل بلده الام غينيا حيث يرتدي شارة قائد المنتخب، لم يصوت لشقيقه بوغبا بل اختار ميسي كأفضل لاعب امام نجم ريال مدريد الاسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو وحارس المانيا وبايرن ميونيخ مانويل نوير.

واصاب فلورنتان في خياري المركزين الاول والثاني لكن اخطأ في الثالث الذي ذهب لمصلحة زميل ميسي في برشلونة الدولي البرازيلي نيمار، فيما اكتفى شقيقه بوغبا بأن يكون ضمن التشكيلة المثالية لعام 2015.

ويمكن القول ان ما قام به مدافع سانت اتيان الفرنسي البالغ من العمر 25 عاما تميز بالروح الرياضية لأنه فضل ان يكون عادلا في تصويته، وذلك خلافا للكثيرين خصوصا في القارة الافريقية التي اعطت العاجي يايا توريه 14 من الاصوات الـ18 التي نالها لاعب وسط مانشستر سيتي الإنكليزي، فيما فضل مدافع الاخير وقائده البلجيكي فنسان كومباني ان يصوت لزميليه في المنتخب كيفن دي بروين وايدن هازارد.