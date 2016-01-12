تشافي: البرغوث ينتمي إلى كوكب آخر

وصف تشافي هرنانديز، لاعب السد القطري زميله السابق في برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الخامسة بأنه لاعب من كوكب آخر.



وقال تشافي لصحيفة "ال بايس" الإسبانية : "كان يمكن رؤية بأنه لاعب مختلف. انه يملك موهبة كبير، فهو يفهم اللعبة جيدا، يجيد التمرير ويستطيع مراوغة اي لاعب امامه، كان يجعل المدافعين يسقطون ارضا الواحد تلو الاخر".



واضاف "بعد فترة وجيزة من انضمامه الى الفريق الاول، كان الى جانبي في احدى رحلات الفريق وقد اكتشفت شخصا متواضعا ومثقفا".



وكشف "هذه الصفات تجعل منه لاعبا مثاليا لانه على الرغم من انه اصبح افضل لاعب في العالم في السنوات الأخيرة فهذا الامر لم يغير فيه اي شيء، فهو لم يفقد تواضعه تجاه زملائه على الاطلاق. اعتقد بان ليو لم يشأ اطلاقا ان يكون مختلفا عن الاخرين".



وتابع "منذ ان تعرفت عليه ومستواه يتطور من عام الى اخر، انه لاعب من كوكب اخر. سيمر وقت طويل قبل ان نرى لاعبا مماثلا ليس فقط بسبب الامور التي يقوم بها بل بالفترة الزمنية التي قام بها بامور خيالية".



وتابع "لم يكن يسجل الكثير من الاهداف لكن الان يسجل من جميع الزوايا وفي كل الحالات".