غوارديولا: ربما أعود إلى المنزل

كشف المدرب الأسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني، أنه قد يمر عامان قبل أن يتوجه لتدريب أحد فرق الدوري الإنجليزي.

وأعلن المدرب الإسباني في الشهر الماضي أنه سيرحل عن الفريق بطل الدوري الألماني في نهاية الموسم الجاري لخوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي.

وثارت العديد من التكهنات حول رغبة العديد من الأندية الكبرى في إنجلترا في التعاقد مع غوارديولا بيد أن نادي مانشستر سيتي يعتبر أقرب المرشحين للفوز بخدمات المدرب الأسباني مع بداية موسم 2016 - 2017 بسبب علاقته الوطيدة بمدير الكرة هناك تكسيكي بيجيرستاين.

وأكد غوارديولا في تصريحات صحفية أن ذهابه إلى إنجلترا ليس حتميا في الموسم المقبل.

وأضاف: "عندما أوقع على العقد سأعلن عن هذا فورا، ربما يمر عامان حتى أعمل مع فريق في إنجلترا".

وتابع: "أنا سعيد للغاية بتجربتي في ميونيخ، سأعمل هنا حتى الثانية الأخيرة، بعد ذلك سأعود إلى بيتي لأرى إن كان الانتقال لإنجلترا أمرا ممكنا أم لا، إذا لم يكن كذلك فلن أذهب".

وحظى جوارديولا بفترة راحة لمدة عام ابتعد خلالها عن عالم كرة القدم، بعد فترة ذهبية قضاها مع برشلونة وقبل توليه المسؤولية الفنية لبايرن ميونيخ بدءا من موسم 2013 - .2014

