لويس إنريكي: MSN لا يكفون حاجتنا

قال لويس إنريكي مدرب برشلونة بطل الدوري الإسباني إنه يسعى لتعزيز خط هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويملك برشلونة أحد أقوى خطوط الهجوم في العالم، ويتكون من ليونيل ميسي الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم والبرازيلي نيمار ولويس سواريز لكنه يفتقر للبديل المناسب في حالة ابتعاد أحد اللاعبين الثلاثة.

وفشل منير الحدادي وساندرو راميريز في إثبات جدارتهما منذ تصعيدهما من الفريق الثاني.

وقال لويس إنريكي في مؤتمر صحافي قبل مواجهة اسبانيول الأربعاء في إياب دور 16 لكأس ملك إسبانيا "في الوقت الحالي أبرز ما نحتاجه هو تعزيز خط الهجوم لكني أود دعم الفريق في كل الخطوط."

وأضاف "المفاوضات صعبة في فترة الانتقالات الشتوية، لأن الفرق لا تريد ترك لاعبيها البارزين."

وتابع "سنحاول حتى اليوم الأخير من فترة الانتقالات."

وأحد الخيارات أمام برشلونة هو إمكانية استعادة دنيس سواريز جناح مانشستر سيتي السابق.

وتألق سواريز في فرق الشباب في سيلتا فيجو وأبدت العديد من الأندية الكبيرة في أوروبا رغبتها في التعاقد معه قبل أن يقرر الانضمام إلى سيتي في2011 وكان يبلغ من العمر وقتها 17 عاما.

وكانت فرص اللاعبين الشبان في الفريق ضئيلة وبعد لعب عدة مباريات مع الفريق الأول قرر الانتقال إلى برشلونة.

وقدم سواريز (22 عاما) أداء جيدا مع إشبيلية الذي لعب له على سبيل الإعارة في موسم 2014-2015 وأصبح جزءا مهما من فياريال الذي يحتل المركز الرابع في الدوري هذا الموسم.

وفاز برشلونة حامل اللقب 4-1 على إسبانيول في ذهاب دور 16.

وشهدت المباريات الأخيرة بين الفريقين الكثير من المشاكل ما دعا لويس إنريكي وكوستانتين جالكا مدرب اسبانيول لدعوة اللاعبين والجماهير للتركيز على كرة القدم فقط.

وعوقب لويس سواريز بالإيقاف في مباراة الإياب بعد تسببه في مشاجرة في مباراة الذهاب التي شهدت طرد لاعبين اثنين من اسبانيول.

وقال لويس إنريكي "بعيدا عن حقيقة أننا نملك الأفضلية على منافسنا فإن هدفنا الأبرز هو استمرار التفوق عليه خلال مباراة الغد."

وأضاف "يتعين أن نخوض المباراة وكأنها من مواجهة واحدة (وليست من مواجهتي ذهاب وإياب). مواجهة اسبانيول دائما مثيرة".