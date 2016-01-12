ليفربول يستنجد بالدولي السابق كوكر

تعاقد ليفربول الإنكليزي مع قلب دفاع كوينز بارك رينجرز ستيفن كوكر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم بحسب ما ذكر موقعه الرسمي الثلاثاء محاولا تعويض غياباته الدفاعية.

وتراجع مستوى كوكر (24 عاما ومباراة دولية واحدة في 2012) في المواسم الأخيرة وعانى في إعارته الأخير مع ساوثهامتون حيث وجد صعوبة باللعب أساسيا.

ويغيب عن ليفربول مدافعوه الكرواتي ديان لوفرين، السلوفاكي مارتين سكرتل، جو غوميز، الفرنسي مامادو ساخو والعاجي كولو توريه، برغم أن الأخير قد يعود لمواجهة ارسنال الاربعاء في الدوري المحلي.



وسيكون كوكر قادرا على المشاركة في الدوري الاوروبي وكأس انكلترا.