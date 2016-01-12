"تحقيقات فيفا" ستتقدم بطعن ضد إيقاف بلاتر

قال متحدث باسم غرفة التحقيقات بلجنة القيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الثلاثاء إن الغرفة تخطط للتقدم بطعن على قرار إيقاف سيب بلاتر رئيس الفيفا وميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة عن ممارسة أي أنشطة لها علاقة بالرياضة.



وتم إيقاف بلاتر وبلاتيني الشهر الماضي عن ممارسة أي أنشطة لها علاقة بالرياضة لمدة ثماني سنوات الشهر الماضي بسبب انتهاكهما للميثاق الأخلاقي للمؤسسة وهو ما ترك الرياضة العالمية بدون قيادة في ظل سعيها للخروج من مستنقع قضايا الفساد التي طالت الفيفا. ونفى الاثنان ارتكاب أي مخالفات.



وافلت الاثنان من إيقاف محتمل مدى الحياة رغم توصية رفعها المحققون بذلك بعد فشل الغرفة القضائية بلجنة القيم في العثور على

أي دليل على وجود رشوة فيما له صلة بمبلغ مليوني فرنك سويسري (مليوني دولار) دفعها الفيفا لبلاتيني في عام 2011 بعد موافقة بلاتر.

