الاتحاد الإسباني يرفض طعن برشلونة حول إيقاف سواريز

قال الاتحاد الاسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء إنه رفض طعنا قدمه برشلونة ضد ايقاف لويس سواريز لمباراتين بسبب مزاعم حول تسببه في مشاجرة في النفق المؤدي لغرف الملابس بعد مباراة ضد اسبانيول الأسبوع الماضي.



وفي نهاية مباراة متوترة في ذهاب دور الستة عشر لكأس ملك اسبانيا باستاد نو كامب فاز بها برشلونة 4-1 اشتبك اللاعبون قرب غرف الملابس وتدخل أفراد الأمن للفصل بينهم.



وسينفذ مهاجم اوروجواي عقوبة الايقاف في لقاء الاياب على ملعب اسبانيول الأربعاء إضافة لمباراة برشلونة التالية في كأس الملك اذا بلغ دور الثمانية.



ولم يكشف برشلونة عما اذا ينوي التقدم باستئناف آخر أمام لجنة الانضباط الرياضية التابعة للحكومة الاسبانية.