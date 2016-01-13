العراق تبدأ مشوارها بكأس آسيا بالفوز على اليمن

استهل منتخب العراق الأولمبي تحت 23 عاما لكرة القدم حلم التأهل إلى أولمبياد ريو دي جانيرو التي ستقام الصيف المقبل بالفوز على نظيره اليمني 2 / صفر، وتغلبت اليابان على كوريا الشمالية الأربعاء في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الآسيوية للمنتخبات الأولمبية المؤهلة للأولمبياد المقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة.

وحصد المنتخب العراقي بهذا الفوز أول ثلاث نقاط في المجموعة التي تضم أيضا منتخبي كوريا الجنوبية وأوزبكستان اللذين سيلتقيان في وقت لاحق اليوم.

وافتتح علي فائز التسجيل لمنتخب العراق في الدقيقة 36 من ركلة جزاء، فيما أضاف علي حسني الهدف الثاني بعدها بثلاث دقائق.

وكاد المنتخب العراقي أن يضيف هدفا ثالثا في الشوط الثاني لولا إهدار لاعبه همام طارق ركلة جزاء احتسبت للفريق في الدقيقة .65

وفرض المنتخب العراقي سيطرته على مجريات المباراة منذ البداية لينهي الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين.

وجاء الهدف الأول للمنتخب العراقي في الدقيقة 36، بعدما قاد أمجد عطوان هجمة من الناحية اليسرى ليمرر كرة عرضية متقنة إلى أيمن حسين الذي تعرض للإعاقة داخل منطقة الجزاء من قبل عبدالمؤمن الجرشي مدافع المنتخب اليمنى، لم يتوان الحكم الياباني ريوجي ساتو، الذي أدار المباراة في احتسابها ركلة جزاء، لينفذها علي فائز بنجاح مسجلا الهدف الأول للعراق.

وحافظ منتخب العراق على نشاطه الهجومي عقب الهدف، مستغلا حالة الارتباك التي انتابت أداء لاعبي نظيره اليمني، ليسجل علي حسني الهدف الثاني في الدقيقة .39

وسدد همام طارق كرة قوية من خارج منطقة الجزاء على يمين سالم الهارش حارس مرمى منتخب اليمن الذي سقطت الكرة من يده لتتهيأ الكرة أمام حسني الذي لم يجد صعوبة في إيداع الكرة داخل الشباك.

وواصل منتخب العراق سيطرته على الدقائق المتبقية من الشوط الأول ولكن دون خطورة على المرمى لينتهي الشوط بتقدم العراق بهدفين نظيفين.

وظل المنتخب العراقي محافظا على تفوقه في الشوط الثاني، حيث شهدت الدقيقة 60 تسديدة قوية من همام طارق من داخل منطقة الجزاء، عقب تلقيه تمريرة بينية من زميله مهدي كامل ولكن سالم الهارش أبعدها إلى ركلة ركنية لم تسفر عن شي.

ولم تمر سوى أربع دقائق حتى احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للعراق، عقب تعرض همام طارق للإعاقة داخل المنطقة من قبل عمار حمسان مدافع المنتخب اليمني داخل المنطقة، لينفذ طارق الركلة ولكنها اصطدمت في القائم الأيسر قبل أن يبعد الدفاع الكرة عن المنطقة الخطرة.

بمرور الوقت هدأ إيقاع المباراة تماما وانحصر اللعب في منتصف الملعب وإن حافظ منتخب العراق على استحواذه على الكرة في أغلب الأوقات دون خطورة على المرمى، ليطلق حكم اللقاء صافرة النهاية معلنا فوز العراق 2 / صفر.

حصد اليابان ثلاث نقاط له إثر الفوز 1 / صفر على نظيره الكوري الشمالي في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية بالبطولة اليوم الأربعاء.

ويدين المنتخب الياباني بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه ناوميتشي يويدا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة.

