القضاء الإسباني يستدعي نيمار

اعلن مصدر قضائي اسباني الاربعاء ان مهاجم برشلونة بطل الدوري الاسباني لكرة القدم نيمار دا سيلفا استدعي للمثول امام قاضي التحقيق في مدريد في 2 فبراير المقبل بسبب تهمة الاحتيال في التحقيق حول ظروف انتقاله الى النادي الكاتالوني.



ويتعلق الاستدعاء القضائي بنيمار و9 اشخاص اخرين بينهم الرئيسان الاخيران لبرشلونة ومسؤولان في ناديه البرازيلي السابق سانتوس ووالديه.



وكانت محكمة اسبانية فتحت تحقيقا بتهم فساد بحق نيمار ليدخل الهداف الماكر طرفا في قضية قضائية معقدة تتمحور حول قيمة عقد انتقاله من سانتوس.



واقرت المحكمة الوطنية دعوى رفعها صندوق الاستثمارات البرازيلي، الذي يدعي حصة بارباح انتقاله، والزاعم حصول "فساد" و"احتيال" من قبل اللاعب، والده، ناديه الحالي، وناديه السابق سانتوس في قضية انتقاله عام 2013 الى برشلونة.



وامتلك صندوق الاستثمارات اربعين بالمئة من الحقوق الرياضية للمهاجم البرازيلي، وقد فتح دعوى قضائية في البرازيل ايضا حيث قررت العدالة بان من حقه الاطلاع على العقود المثيرة للجدل حول انتقال اللاعب الى برشلونة.



ونال الصندوق 6،8 ملايين يورو من اصل 17،1 دفعها برشلونة لسانتوس، لكنه يريد ان يعرف ما اذا كان يحق له مبلغا اضافيا من اصل القيمة الكاملة للصفقة.



وانتقل نيمار مقابل صفقة قدرت في البداية بـ57،1 مليون يورو من قبل ناديه، لكن النيابة العامة الاسبانية قيمتها بـ83،3 ملايين يورو على الاقل.



وكان القضاء الاسباني احال في مايو الماضي نادي برشلونة ورئيسه جوسيب ماريا بارتوميو للمثول امام المحكمة بسبب تهرب ضريبي مرتبط بالتوقيع مع نيمار. وامرت المحكمة الوطنية في مدريد بقرار خطي محاكمة بارتوميو، سلفه ساندرو روسيل والنادي الكاتالوني بسبب دفع مبالغ اكبر لنيمار من المصرح عنها للسلطات الضريبية.



وكانت النيابة العامة الاسبانية طالبت في نهاية مارس الماضي باصدار حكم بالسجن لرئيس برشلونة بارتوميو لمدة سنتين وثلاثة اشهر وللرئيس السابق روسيل بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة القيام بجنح ضريبية متعلقة بقضية نيمار. لكن والد اللاعب البرازيلي، احد اطراف عملية انتقال اللاعب الى برشلونة، اكد ان الصفقة حصلت بالطرق القانونية بشكل مطلق.



وكانت النيابة العامة طالبت ايضا نادي برشلونة بدفع تعويضات بقيمة 2ر22 مليون يورو، واتهمت بارتوميو وروسيل والنادي الكاتالوني بالاحتيال الضريبي واعتبرت بأن روسيل كان المسؤول الاول عن ذلك.



وكان برشلونة دفع مبلغ 10 ملايين يورو الى شركة "ان اند ان" التي يملكها والد نيمار في اتفاق اولي يقضي بانتقال الاخير الى النادي الكاتالوني في 2014، ثم قرر الاخير حسم عملية التعاقد مع اللاعب وتقديمها لكي يتمكن من ضمه في مايو 2013 بعد سلسلة من العقود المعقدة.

