دافيد سيلفا: السيتي يحتاج إلى الالتزام للفوز بالدوري

طالب اللاعب الإسباني دافيد سيلفا، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، فريقه بضرورة أن يكون أكثر حسما والتزاما خلال فترة غياب قائد الفريق فينسينت كومباني للإصابة.

ويغيب كومباني لفترة غير معلومة مع تجدد إصابته في ربلة الساق، في إطار موجة الإصابات التي تلاحقه منذ بداية الموسم الجاري.

وعاني مانشستر سيتي في الناحية الدفاعية في ظل غياب كومباني، حيث اعترف سيلفا أن على الفريق أن يطور من أدائه بدون كومباني، إذا أراد أن يفوز بمسابقة الدوري الإنجليزي.

وقال سيلفا: "إنه لاعب مهم بالنسبة لنا وهو قائدنا أيضا، معه أو بدونه علينا أن نعمل بجد حتى نستقبل أهدافا أقل، يتوجب علينا القيام بهذا الأمر قبل أن يصبح الوقت متأخرا".

وأضاف: "أتمنى أن نقوم بهذا خلال العام الجديد، الدفاع ليست مهمة الخط الخلفي فقط ولكن مهمة الفريق ككل".

وتابع: "الأمر يشبه تماما ما نقوم به في الهجوم، أنت تحتاج إلى كل شخص لمساعدتك في الهجوم ولهذا علينا جميعا أن نقوم بواجباتنا الدفاعية".

