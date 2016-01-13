روما يعلن إقالة رودي غارسيا من منصبه

أعلن روما المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إقالة مدربه رودي غارسيا الأربعاء بعد سلسلة من النتائج المتواضعة.



وقال روما في بيان إنه انفصل عن غارسيا - الفائز بلقب الدوري الفرنسي مع ليل في 2011 - وأكد أن ألبرتو دي روسي سيقود مران الفريق الأربعاء.



وحقق روما فوزا واحدا فقط في آخر سبع مباريات بالدوري وتراجع إلى المركز الخامس برصيد 34 نقطة ويتأخر بسبع نقاط عن نابولي المتصدر بعد انتهاء النصف الأول من الموسم.



