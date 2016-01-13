فضائح الفساد تقتلع فالك من فيفا

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الأربعاء، إنه أقال أمينه العام جيروم فالك عقب مزاعم بارتكاب فساد في عملية بيع تذاكر نهائيات كأس العالم، وهي واحدة ضمن فضائح عديدة تتعلق بالفيفا.

وأعلن الفيفا في بيان دون توضيح سبب الإقالة "قررت لجنة الطوارئ في التاسع من يناير 2016 إقالة جيروم فالك من منصبه كأمين عام للفيفا بشكل فوري".

وكان فالك من بين الرجال الأكثر نفوذا في الفيفا ومسؤولا عن ضمان اكتمال استعدادات بطولتي كأس العالم الماضيتين في جنوب افريقيا والبرازيل في الوقت المحدد.

وأوصى تحقيق أجرته لجنة القيم في القضية بالإيقاف تسع سنوات لفالك وهو الذراع اليمنى السابقة لسيب بلاتر رئيس الفيفا الذي أوقف هو نفسه ثماني سنوات.

وكان قضاة لجنة القيم أعلنوا الأسبوع الماضي فتح إجراءات رسمية ضد فالك رغم نفيه ارتكاب أي خطأ.

ومنح الفيفا أجازة مفتوحة لفالك في سبتمبر أيلول عقب هذه المزاعم وقرر إيقافه مبدئيا لمدة 90 يوما في أكتوبر عندما بدأت تحقيقات لجنة القيم. وتم تمديد الإيقاف لمدة 45 يوما أخرى الأسبوع الماضي ومنعه من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم.

وقال الفيفا إن ماركوس كاتنر القائم بأعمال الأمين العام للاتحاد سيواصل شغل مهام هذا المنصب في الوقت الحالي.