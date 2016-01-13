شقيقة رونالدو لـ"المخربين" : ارحلوا إلى سوريا

قالت كاتيا أفيرو، شقيقة كريستيانو رونالدو، أن من كتب اسم ميسي ورقمه على تمثال شقيقها، متوحش، ويستحق العيش في سوريا، بدلاً من البرتغال.



وقالت كاتيا في رسالة مطولة على "تويتر" : جزيرتنا الجميلة - ماديرا- باتت مسكونة من متوحشين لا يستحقون العيش على أراضيها، ويجب أن يعيشوا في سوريا بدلاً من ذلك.



وزادت: اعتذر لمن يعيش في مناطق الحرب، ولكن بعض الأشخاص لا ينتمون إلى الأرض التي يعيشون عليها.



وكتب مجهولون اسم نجم برشلونة بطل الدوري الاسباني لكرة القدم الدولي الارجنتيني ليونيل ميسي ورقمه (10) باللون الاحمر على تمثال كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد في مسقط رأسه ماديرا.



واوضحت صحيفة "دياريو دو نوتيشياس دا ماديرا" ان هذا التصرف التخريبي تم ليلة الاثنين الثلاثاء، بعد ساعات من تسليم جائزة الكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم لعام 2015 الى ميسي الذي تفوق على رونالدو، مشيرة إلى أن التمثال قد تم تنظيفه.



وكان رونالدو قام في ديسمبر 2014 بتدشين تمثال له من البرونز بارتفاع 43ر3 امتار في منتزه بالواجهة البحرية لفونشال على بعد بضع مئات من الأمتار عن متحف بني تكريما له موله بنفسه.

