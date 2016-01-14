النني يرتدي قميص أرسنال أمام ستوك سيتي

قال المدرب ارسين فينجر إن أرسنال تعاقد مع اللاعب الدولي المصري محمد النني من بازل بطل سويسرا وقد يخوض مباراته الاولى مع الفريق امام ستوك سيتي يوم الاحد.



وسيرحب ارسنال بلا شك بانضمام النني البالغ من العمر 23 عاما خاصة في ظل اصابة سانتي كازورلا وجاك ويلشير وفرانسيس كوكلين.



وأبلغ فينجر هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عقب التعادل 3-3 يوم الاربعاء مع ليفربول في الدوري الانجليزي الممتاز على ملعب انفيلد "لقد انضم الينا وسنرى ما اذا كان يمكنه اللعب يوم الاحد."



وذكرت وسائل اعلام بريطانية ان صفقة التعاقد مع النني بلغت خمسة ملايين جنيه استرليني (7.2 مليون دولار).

