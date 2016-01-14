برشلونة يجدد فوزه على إسبانيول بهدفي منير

واصل برشلونة مشوار الدفاع عن اللقب وبلغ ربع نهائي مسابقة كأس اسبانيا لكرة القدم بفوزه على جاره اسبانيول 2-صفر في احد دربيات عاصمة كاتالونيا الاربعاء في اياب ثمن النهائي.



على ملعب كورنيا ال بارت، افتتح برشلونة التسجيل بعد كرة بينية من الارجنتيني ليونيل ميسي داخل المنطقة استلمها منير الحدادي وتابعها بيسراه على يمين الحارس الايطالي فرانشيسكو باردي (32).



واضاف الحدادي الذي استفاد من عدم زج البرازيلي نيمار في اللقاء، الهدف الثاني في الدقائق الاخيرة مستفيدا من كرة اليكس فيدال الذي لعب في الوسط في غياب اندريس انييستا وسيرخيو بوسكيتس (88).



واللقاء هو الثالث بين الفريقين في مدى 9 ايام فتعادلا في الدوري صفر-صفر على الملعب ذاته، وفاز برشلونة في ذهاب ربع نهائي الكأس 4-1 على ملعبه كامب نو.



وعلى ملعب "ال مادريغال"، فشل فياريال في قلب تخلفه ذهابا امام ضيفه اتلتيك بلباو 2-3، وتلقى خسارة جديدة بهدف وحيد سجله اينياكي وليامس اثر تمريرة من الفرنمسي ايميريك لابورت (21).



وعلى ملعب بالبايدوس، جدد سلتا فيغو فوزه على ضيفه قادش من الدرجة الثالثة 2-صفر بعد ان كان هزمه ذهابا على ملعبه بثلاثية نظيفة.



وتقدم صاحب الارض من ركلة جزاء تسبب بها الحارس بول باليستيه لاسقاطه السويدي جون غيديتي الذي نفذها بنجاح (35).



وفي الشوط الثاني، عزز الصربي ديان درازيتش تقدم فريقه بالهدف الثاني من تمريرة بينية ارسلها جوسيب سينييه (77).



على ملعب غران كاناريا، فاز لاس بالماس على ضيفه ايبار بنفس نتيجة الذهاب 3-2.



وتقدم صاحب الارض بالنيران الصديقة بعدما حول دافيد يونكا كرة الى مرماه بطريق الخطأ (43).



وفي الشوط الثاني، ادرك ايبار التعادل بعدما نفذ ساوول بيرحون ركلة حرة وارسل كرة بينية الى بورخا ايكيزا الذي اودعها الشباك (52).



وتقدم الفريق الزائر بعد دقيقة واحدة من مجهود فردي قام به سيرخي انريك (53).



ولم ييأس الفريق المحلي، وادرك التعادل اثر تمريرة من الغاني مبارك واكاسو الى مومو تابعها في المرمى من مسافة قريبة (59).



واكد دافيد غارسيا تفوق صاحب الارض بالهدف الثالث عنما تابع في الشباك كرة وصلته من ركلة ركنية (83).



وكان اشبيلية وميرانديس من الدرجة الثانية اول المتاهلين الى ربع النهائي على حساب ريال بيتيس وديبورتيفو لا كورونيا.



وتختتم مباريات اياب ثمن النهائي الخميس بمواجهتي غرناطة مع فالنسيا (الذهاب 4-صفر)، واتلتيكو مدريد مع رايو فايكانو (1-1).

