روما يعين سباليتي بعد 6 أعوام من استقالته

اعلن نادي روما الايطالي الخميس تعيين لوتشانو سباليتي مدربا لفريقه خلفا للفرنسي رودي غارسيا المقال من منصبه امس الاربعاء.



وبدأ سباليتي مهمته مع الفريق مباشرة عقب وصوله الى روما آتيا من الولايات المتحدة استعدادا للمباراة المقبلة للفريق ضد فيرونا الاحد المقبل، حسب ما اكد نادي العاصمة الايطالية على موقعه على شبكة الانترنت.



ويحتل روما، وصيف بطل الموسم الماضي، المركز الخامس بعد المرحلة التاسعة عشرة برصيد 34 نقطة، بفارق سبع نقاط خلف نابولي المتصدر.

وكان روما روما تعادل في مباراتيه الاخيرتين مع ضيفه ميلان 1-1، ومضيفه كييفو 3-3.



وسبق لسباليتي (56 عاما) الاشراف على تدريب روما بين 2005 و2009 حيث قاده الى احراز لقب الكأس المحلية مرتين قبل انتقاله لتدريب زينيت سان بطرسبورغ الروسي واحرز معه ايضا لقب الدوري مرتين.