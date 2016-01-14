فيفا يعاقب أتليتكو والريال بعقوبة برشلونة

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الخميس إنه حظر على قطبي مدريد ريال واتليتيكو التعاقد مع لاعبين جدد لفترتي

انتقال مقبلتين لخرقهما القواعد المنظمة لانتقال اللاعبين تحت 18 عاما.



ويعني القرار ان الناديين اللذين يحتلان المركزين الثالث والاول على الترتيب في دوري الدرجة الاولى الاسباني لن يمكنهما التعاقد مع اي لاعبين جدد حتى يوليو تموز 2017 فور انتهاء فترة الانتقالات الحالية.



ولم يصدر اي تعليق فوري عن الناديين اللذين يملكان الحق في الطعن على العقوبة.



وكان برشلونة غريم ريال مدريد والذي يحتل المركز الثاني في الدوري نال عقوبة مماثلة في ابريل 2014 لخرقه ايضا قواعد التعاقد مع اللاعبين تحت 18 عاما. وانتهت عقوبة برشلونة في بداية الشهر الجاري.



واضاف الاتحاد الدولي انه عاقب اتليتيكو بغرامة قدرها 900 الف فرنك سويسري كما عاقب ريال بغرامة 360 الفا.



ومنح الاتحاد الدولي الناديين مهلة لمدة 90 يوما لتوفيق اوضاعهما لكن يمكنهما مواصلة بيع لاعبين.



واوضح الفيفا في بيان "خرق الناديان العديد من اللوائح المتعلقة بسوق الانتقالات الدولية والتسجيل الأول للاعبين القصر."



وقال الفيفا ان التحقيقات شملت لاعبين شاركوا في مسابقات مع الناديين بين 2007 و2014 في حالة اتليتيكو مدريد وبين 2005 و2014 في حالة ريال مدريد.



واضاف الاتحاد الدولي "يبذل الفيفا جهودا مضنية لحماية حقوق اللاعبين تحت سن 18 عاما سواء رجالا ونساء هواة أو محترفين."



وفترتا الانتقال المقبلتان في يوليو واغسطس 2016 ويناير 2017.



