الإصابة تحرم وست هام من خدمات كارول

أكد نادي وست هام يونايتد المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الجمعة، غياب مهاجمه أندي كارول عن الملاعب لمدة شهر لإصابته في عضلات الفخذ الخلفية.

وعاد المهاجم المبتلى بالإصابات للمشاركة مع فريقه في سبتمبر الماضي، بعد غيابه سبعة أشهر لخضوعه لجراحة في الركبة.

وجاءت إصابته الأخيرة بعد مرور 15 دقيقة من مباراة فاز خلالها فريقه الثلاثاء الماضي على بورنموث 3-1 بالدوري الممتاز ليرتقي وست هام للمركز الخامس متفوقا على مانشستر يونايتد.

وسيغيب كارول عن مباراة الغد أمام مضيفه نيوكاسل المتعثر، وكذلك عن مواجهات مانشستر سيتي وأستون فيلا وساوثامبتون ونوريتش سيتي.

وسيبتعد أيضا عن مباراة الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي أمام الفائز من ليفربول أو إكستر في 30 من الشهر الجاري.

وسيعوض الكرواتي نيكيتشا ايلافيتش غياب كارول حيث من غير المحتمل أن يستغني سلافن بيليتش مدرب الفريق عن مواطنه ايلافيتش خلال الانتقالات الحالية رغم أنه خاض مباراة واحدة بالدوري هذا الموسم.