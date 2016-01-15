برشلونة يلاقي بيلباو في دور الـ8 لكأس الملك

سيواصل برشلونة حامل اللقب مسيرته نحو حصد اللقب الرابع لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم، خلال ثماني سنوات بمواجهة أتلتيك بيلباو في دور الثمانية.

وفاز برشلونة على بيلباو في النهائي ثلاث مرات، منذ عام 2009 بما في ذلك 3-1 في نهائي العام الماضي.

وأوقعت القرعة برشلونة الفائز بأكبر عدد من ألقاب كأس ملك إسبانيا - والذي خسر أمام ريال مدريد في نهائي عامي 2011 و2014 - أمام الفريق القادم من إقليم الباسك، والذي فاز باللقب 23 مرة كان آخرها عام 1984 على حساب برشلونة. ونال برشلونة اللقب 27 مرة.

وسيلتقي الفريقان معا في دوري الدرجة الأولى الإسباني الأحد المقبل، على استاد نو كامب قبل أن تقام مباراة الذهاب في دور الثمانية للكأس على استاد سان ماميس التابع لبيلباو الأربعاء المقبل، على أن تقام مباراة الإياب في برشلونة بعدها بأسبوع.

وأوقعت القرعة أتلتيكو مدريد - الفائز باللقب عام 2013 - أمام سيلتا فيغو الذي لم يفز باللقب من قبل بينما سيلتقي بلنسية الذي يدربه جاري نيفيل - والذي فاز باللقب لآخر مرة عام 2008 - مع لاس بالماس.

وسيلتقي ميرانديس المنتمي للدرجة الثانية - وهو الفريق الوحيد الذي لا ينتمي لدوري الدرجة الأولى في هذا الدور - مع إشبيلية حامل لقب الدوري الأوروبي والفائز بكأس إسبانيا عام 2010.

وقال خافيير بورداس مدير نادي برشلونة للصحافيين إن النادي يحدوه الأمل في قبول طعنه على عقوبة إيقاف لويس سواريز لمباراتين بسبب مشاجرة جرت عقب مباراة الذهاب في دور الستة عشر أمام اسبانيول، بما يسمح لمهاجم منتخب أوروجواي بالمشاركة في مباراة الاربعاء المقبل.

وغاب سواريز عن الانتصار الذي حققه برشلونة بنتيجة 2-صفر على إسبانيول في مباراة الإياب والذي منح برشلونة الفوز 6-1 في مجموع المباراتين.

وخسر برشلونة 5-1 أمام بيلباو في مواجهتي كأس السوبر الإسبانية في أغسطس الماضي، وهو اللقب الوحيد من بين ستة ألقاب متاحة في 2015 فشل الفريق في الفوز بها وقال بورداس إن هذا يثبت أن الفريق القادم من إقليم الباسك ليس بالخصم الهين.

وسيقام الدور قبل النهائي من مباراتي ذهاب وإياب في مطلع فبراير المقبل، وسيقام النهائي في مايو المقبل، في ملعب لم يتم تحديده بعد.