علي بن الحسين يطالب بالتحقيق مع "الآسيوي" و"الإفريقي"

شنّ الأمير الأردني علي بن الحسين المرشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حملة على اتفاق الاتحادين الآسيوي والإفريقي، مطالبا لجنة الانتخابات في المنظمة الدولية بدراسة المسألة.

وكان الاتحادان الاسيوي والافريقي، وقعا اتفاق تفاهم في رواندا في ما يخص تنظيم مسابقات وبرامج التطوير الفني، بحضور رئيس الاتحاد الاسيوي الشيخ البحريني سلمان بن ابراهيم ال خليفة المرشح لرئاسة فيفا ايضا والكاميروني عيسى حياتو رئيس الاتحاد الافريقي ورئيس فيفا بالوكالة.

وقال الأمير علي في بيان: "اشعر بالقلق بان هناك محاولة لخرق القواعد الانتخابية لرئاسة فيفا. لقد راسلت اللجنة الانتخابية واطلعتها على مخاوفي مطالبا بدراسة المسألة".

وأضاف: "دائما كنت أشجع التفاهم بين الاتحادات القارية لكن توقيت هذا الاتفاق بين الاتحادين الآسيوي والإفريقي يبدو وكأنه محاولة وقحة لهندسة كتلة تصويت".

وأضاف: "اتحادات كرة القدم الإفريقية الابية ليست للبيع، وموارد التطوير الخاصة بالاتحادات الوطنية لا ينبغي استخدامها من قبل مرشحي الرئاسة ورؤساء الاتحادات القارية لأغراض سياسية".

وتابع: "لابد من طرح الأسئلة التالية: هل وافق أعضاء اللجنة التنفيذية في الاتحادين الآسيوي والإفريقي على هذا الاتفاق، وهل توقيت هذا الإعلان قبل الانتخابات الرئاسية مقبول؟".

وختم: "الآن وأكثر من أي وقت يؤكد هذا الاستغلال الواضح لموارد الاتحادات القارية للعالم إنه يتعين وقف افعال بعض الأفراد المسيئة لسمعة فيفا".

وقد يلعب اتفاق الشراكة الموقع بين الاتحادين الافريقي والاسيوي دورا في دعم رئيس الاخير لسلمان بن ابراهيم بمواجهة الامير علي وامين عام الاتحاد الاوروبي السويسري جاني اينفانتينو ورجل الاعمال الجنوب افريقي طوكيو سيكسويل والفرنسي جيروم شامبانيي.

وسيحدد الاتحاد الافريقي موقفه من المرشحين لرئاسة الاتحاد الدولي في الخامس من فبراير المقبل خلال اجتماع لجنته التنفيذية، وذلك بحسب ما كشف امينه العام المغربي هشام العمراني لوكالة فرانس برس الجمعة.

وستكون القارة الافريقية الممثلة بـ54 اتحادا عضوا في فيفا مؤثرة جدا في انتخابات رئيس السلطة الكروية العليا، اذا انها صاحبة اكبر عدد من الاصوات امام نظيراتها الاوروبية (53 بما انه لا يحق لاتحاد جبل طارق التصويت لانه ليس معترفا به من قبل فيفا) والاسيوية (46) واميركا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف" (35) واوقيانيا (11) واميركا الجنوبية (10).

ويأمل المرشحون الخمسة خلافة السويسري جوزف بلاتر في انتخابات 26 فبراير المقبل بعد استقالته من منصبه اثر فضيحة فساد مدوية.

وترتدي الانتخابات اهمية كبرى نظرا الى الازمة الكبيرة التي تعيشها كرة القدم العالمية والاتحاد الدولي بشكل خاص بعد قرار بلاتر التخلي عن الولاية الخامسة التي فاز بها في مايو الماضي على حساب الامير علي (133-73)، وذلك بسبب فضائح الفساد، لكنه قرر مواصلة مهامه حتى انتخاب خلف له الشهر المقبل قبل ان يصدر بحقه قرار الايقاف لمدة 8 اعوام بصحبة رئيس الاتحاد الاوروبي الفرنسي ميشال بلاتيني بسبب دفعة غير مشروعة من الاول الى الثاني بقيمة مليوني دولار لقاء عمل استشاري قام به.