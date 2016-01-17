أستراليا تأخذ نصيبها من فيتنام

أنعش المنتخب الأسترالي آماله في بطولة كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية لكرة القدم (تحت 23 عاما) بتغلبه على نظيره الفيتنامي 2 / صفر الأحد في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة بالدور الأول للبطولة المقامة حاليا في قطر والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية القادمة (ريو دي جانيرو 2016) .

واستعاد المنتخب الأسترالي اتزانه بعد الهزيمة صفر / 1 أمام نظيره الإماراتي في الجولة الأولى وحصد اليوم أول ثلاث نقاط له في المجموعة ليتقدم إلى المركز الثاني بفارق الأهداف خلف الأردن وأمام الإمارات لحين انتهاء مباراة المنتخبين الإماراتي والأردني في نفس المجموعة اليوم.

وأنهى المنتخب الأسترالي الشوط الأول لصالحه بهدف مبكر للغاية سجله جيمس دوناشي في الدقيقة الثانية ثم أضاف زميله جيمي ماكلارين الهدف الثاني في الدقيقة 59 ليظل المنتخب الفيتنامي في المركز الرابع الأخير في المجموعة بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي.