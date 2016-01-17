التشيلي خارا يهاجم جماهير بلاده بسبب سامباولي

افع نجم كرة القدم التشيلي الدولي جونزالو خارا عن الأرجنتيني خورخي سامباولي المدير الفني لمنتخب تشيلي معربا عن أسفه ودهشته بسبب "الذاكرة الضعيفة" لمشجعي الفريق.

وقال خارا : "من المخزي أن تكون ذاكرة المشجعين في تشيلي ضعيفة وقاصرة ليتناسوا الإنجازات التي حققها سامباولي معنا".

وأوضح اللاعب ، في تصريحات إلى موقع "إن بوسكا دل جول" على الانترنت ، "ينتابني شعور سيئ وصعب من تناول الإعلام لهذا الأمر ولأن الناس يتبعون فقط ما تذكره الصحافة ليصبح المنتخب في طريقه لفقدان أحد أفضل المدربين في مسيرته بالسنوات الأخيرة".

وأصر سامباولي خلال مفاوضاته مع الاتحاد التشيلي للعبة يوم الخميس الماضي على فسخ التعاقد مع المنتخب ولكن الاتحاد التشيلي طالبه بالاستمرار مع الفريق حتى نهاية عقده الحالي في 2018 أو سداد قيمة الشرط الجزائي في العقد والتي تبلغ أكثر من ستة ملايين دولار.

ويتولى سامباولي تدريب منتخب تشيلي منذ 2012 وقاد الفريق لبلوغ دور الستة عشر في بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل ثم الفوز بلقب كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) 2015 في تشيلي ليكون اللقب الأول للفريق في تاريخ هذه البطولة.

