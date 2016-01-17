برايانت يتراجع عن حلمه.. ويتلزم بقراره

تراجع كوبي برايانت عن حلم وداع كرة السلة بالمشاركة مع المنتخب الأميركي في أولمبياد ريو وقرر أن ينفذ قراره السابق باعتزال اللعب بعد نهاية الموسم الجاري مع لوس أنجلوس ليكرز.

وكان برايانت أبلغ إذاعة إي.إس.بي.إن الشهر الماضي أنه سيكون سعيدا جدا إذا حصل على فرصة جديدة للعب في الأولمبياد بعدما أحرز الميدالية الأولمبية الذهبية في 2008 و2012.

لكن برايانت (37 عاما) قال للصحافيين السبت إنه غير رأيه وقرر اعتزال اللعب بقميص ليكرز بعدما قضى 20 عاما في صفوفه.

وقال برايانت "أعتقد أنه حان وقت اللاعبين الشبان للعب. كنت محظوظا بما يكفي للفوز بميداليتين ذهبيتين وحصلت على فرصتي."

وأضاف "سأتابع الفريق عن بعد وسأدعمه وإذا أرادوا مني القدوم والحديث إلى اللاعبين سأفعل ذلك لكن ليس أكثر من هذا."

وتوج برايانت بلقب دوري السلة الأميركي مع ليكرز خمس مرات وانضم لفريق كل نجوم المسابقة 17 مرة.

ومن المقرر أن تكون المباراة الأخيرة لليكرز في الدور التمهيدي للمسابقة أمام يوتا جاز في 13 أبريل في لوس أنجلوس.