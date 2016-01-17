رافينيا يتعرض للإصابة ويغيب عن بايرن

أعلن نادي بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم الأحد أن مدافعه البرازيلي رافينيا سيغيب عن المباراة المقبلة للفريق في البوندسليجا بعد تعرضه لإصابة في الركبة خلال مباراة ودية أمس السبت.

وشارك رافينيا من على مقاعد البدلاء في الشوط الثاني من المباراة الودية امام كارلسروه، لكنه غادر الملعب بعد 21 دقيقة فقط بسبب الإصابة في الركبة.

وأظهرت الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب اليوم أنه يعاني من كدمة قوية في الركبة اليمنى، ستبعده عن الملاعب لفترة لم يحددها النادي البافاري.

ويلتقي بايرن ميونيخ الذي خسر امام كارلسروه 1 2/ ، مع مضيفه هامبورج يوم الجمعة مع hستئناف مباريات البوندسليجا.