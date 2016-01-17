رانييري: ليستر يحتاج إلى 79 نقطة فقط هذا الموسم

و ضع كلاوديو رانييري مدرب ليستر سيتي متصدر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم هدفا جديدا لفريقه مفاجأة الموسم الحالي وهو الحصول على79 نقطة بعد أن ظل يردد معظم الوقت أنه يرغب فقط في تجنب الهبوط.



وأضطر المدرب الايطالي المخضرم لإعادة النظر في طموحات فريقه الذي صعد للصدارة بصورة مفاجئة بعد أن سبق له القول إنه يطمح لجمع 40 نقطة لضمان البقاء في دوري الكبار.



ونجح ليستر في تجنب الهبوط بفارق ست نقاط في الموسم الماضي وتجاوز الفريق بالفعل حاجز 40 نقطة في بداية يناير كانون الثاني الجاري.



وبعد تعادله 1-1 مع أستون فيلا أمس السبت انفرد ليستر سيتي بالصدارة متفوقا بفارق نقطة على اقرب ملاحقيه مانشستر سيتي وأرسنال الذي سيحل ضيفا على ستوك سيتي اليوم الأحد وقال رانييري إن هدف فريقه خلال ما تبقى من الموسم هو تحقيق نتيجة أفضل من النصف الأول (19 مباراة حصد فيها ليستر 39 نقطة).



وقال رانييري لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن "هدفنا التالي هو الحصول على 40 نقطة أخرى في النصف الثاني من الموسم وأعرف أنه هدف طموح وصعب للغاية لكنه ليس مستحيلا."



وحسم لقب الدوري الانجليزي برصيد 79 نقطة أو أقل في ثلاث مناسبات فقط لكن لم يسبق أن احتل أي فريق حصل على هذا العدد من النقاط مركزا خارج الفرق الأربعة الأوائل.



وفاز مانشستر يونايتد بلقب الدوري برصيد 75 نقطة في 1997 وبرصيد 79 نقطة في 1999 في حين فاز أرسنال باللقب برصيد 78 نقطة في 1998.