روني لا يعرف رقمه القياسي الجديد

لم يعرف واين روني، قائد مانشستر يونايتد، بأن هدفه الذي أحرزه في شباك ليفربول مساء الأحد قاده ليكون اللاعب الذي سجل أكبر عدد من الأهداف مع فريق واحد متخطياً الفرنسي تيري هنري نجم أرسنال السابق.



ورفع روني رصيده الإجمالي من الأهداف بالدوري إلى 176 وهو أكثر مما سجله أي لاعب اخر مع فريق واحد ليتجاوز رقم الفرنسي تييري هنري هداف ارسنال السابق برصيد 175 هدفا.



وقال روني المولود في ليفربول والذي بدأ مسيرته مع إيفرتون إنه استمتع بالتسجيل على ملعب أنفيلد وهو أمر لم يفعله منذ أكثر من عشر سنوات.



وقال لشبكة سكاي سبورتس "كان انتصارا رائعا ومواصلة لبدايتنا الجيدة هذا العام. لا أعلم شيئا عن الرقم القياسي لكن هذا ليس ما أشعر به الآن. فتسجيل هدف الفوز في أنفيلد أمر لم يحدث لي منذ عامي الأول مع يونايتد لذلك سأكون أنانيا بعض الشئ واستمتع بهذا الحدث أكثر."



وصعد هذا الفوز بيونايتد من المركز السادس إلى الخامس في ترتيب الدوري متأخرا بنقطتين عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الرابع بينما ظل ليفربول في المركز التاسع برصيد 31 نقطة.



