أرسنال يتعادل ويعود لمزاحمة ليستر على الصدارة

عاد فريق أرسنال لمزاحمة ليستر سيتي على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اثر تعادله سلبيا مع ستوك سيتي الأحد في الجولة الـ22 من السابقة والتي شهدت فوز مانشستر يونايتد بصعوبة على ليفربول 1 / صفر.

وفشل أرسنال في استغلال أي فرصة من الفرص الكثيرة التي اتيحت له أمام مرمى ستوك سيتي ليهدر فرصة الإنفراد بصدارة جدول الترتيب بعدما اكتفي بالحصول على نقطة رفعت رصيده إلى 44 نقطة في صدارة الترتيب متساويا مع ليستر سيتي الذي تراجع للمركز الثاني بفارق الأهداف.

في المقابل نجح فريق ستوك سيتي في الحفاظ على نظافة شباكه في هذه المباراة ليرفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع.

وجاء الشوط الأول من المباراة متوسط المستوى حيث بدأ الفريقان المباراة بحرص زائد خوفا من تلقي شباكهم أية أهداف وانحصر اللعب في وسط الملعب في أغلب فترات هذا الشوط.

ولم يشهد هذا الشوط فرصا كثيرة للفريقين في ظل تفوق المدافعين على المهاجمين في اغلب فترات المباراة لاسيما وأن مفاتيح لعب الفريقين قد اختفت تماما بسبب الرقابة اللصيقة التي فرضت.

وجاءت أخطر فرص ستوك سيتي خلال هذا الشوط في الدقيقة 19 عندما سدد إبراهيم أفيلاي كرة قوية من خارج منطقة جزاء أرسنال لكنها مرت بجوار مرمى بيتر تشيك بسنتيميترات قليلة.

بينما اتيحت لأرسنال فرصتين خلال هذا الشوط الأولى عندما أضاع أوليفييه جيرو فرصة هدف مؤكد لأرسنال في الدقيقة 21 عندما استلم تمريرة بينية من كامبل انفرد على اثرها بجاك بوتلاند حارس ستوك وسدد الكرة بقوة لكن الحارس تألق وأبعد الكرة.

أما الفرصة الثانية التي اتيحت لأرسنال جاءت في الدقيقة 30 عندما سدد تشامبرلين الكرة من خارج منطقة الجزاء حولها الحارس لضربة ركنية لم يستغلها مهاجمو أرسنال.

وكاد أرسنال أن يفتتح التسجيل مع بداية الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 46 عندما لعبت ضربة ركنية داخل منطقة جزاء ستوك سيتي قابلها جيرو بضربة رأسية لكن جاك بوتلاند حارس ستوك تألق وحولها لضربة ركنية أخرى لم يستغلها مهاجمو أرسنال.

وأصبحت المباراة سجالا بين الفريقين بعدما تخلى أرسنال عن حرصه الدفاعي بحثا عن افتتاح التسجيل في الوقت نفسه بدأ فريق ستوك سيتي بشن هجمات مرتدة سريعة على مرمى أرسنال.

وأنقذ بيتر تشيك فريقه أرسنال من فرصة هدف محقق في الدقيقة 57 عندما سدد خوسيه لويس كرة قوية أنقذها تشيك لتتهيأ لبويان كركيتش الذي سددها هو الآخر لكن تشيك عاد وحول الكرة لضربة ركنية لم يستغلها مهاجمو ستوك سيتي.

وبمرور الوقت فرض فريق أرسنال سيطرته على مجريات اللعب تماما وحاصر فريق ستوك سيتي في وسط ملعبه وكثف من هجماته في محاولة لإحراز هدف التقدم في الوقت الذي اعتمد فيه ستوك سيتي على الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة كاد ستوك سيتي أن يحرز هدفا قاتلا عندما لعبت ضربة ركنية قابلها جوناثان وولترز برأسه لكن ناتشو مونريال أبعدها قبل أن تعبر خط المرمى لتتهيا أمام خوسيه لويس الذي سددها لكن تشيك تألق وأبعدها.

حاول فريق أرسنال في الوقت المتبقي خطف هدف الفوز لكنه فشل بسبب الدفاع المحكم لفريق ستوك سيتي ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة فارضا التعادل السلبي.







قاد واين روني مهاجم مانشستر يونايتد فريقه لفوز صعب على ليفربول 1 / صفر خلال مباراة القمة التي جمعتهما اليوم الأحد في الأحد في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل واين روني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78 بعد متابعته لضربة رأسية رائعة لمروان فيلايني اصطدمت بالعارضة ليقابلها روني مباشرة بتسديدة داخل المرمى.

ويعد هذا الفوز هو الثاني لمانشستر يونايتد خلال آخر تسع مباريات له بالدوري ليرفع رصيده إلى 37 ويصعد للمركز الخامس، بينما فشل ليفربول في تحقيق فوزه الثالث خلال آخر ثماني مباريات ليتوقف رصيده عند 31 نقطة في المركز التاسع.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع ساوثهامبتون يوم السبت المقبل في الجولة الـ23 بينما يلعب ليفربول مع نوريتش سيتي في ذات اليوم ونفس الجولة.

وجاء الشوط الأول سريعا من الطرفين وسرعان ما استحوذ مانشستر يونايتد على مجريات اللعب، لكن دون فاعلية تذكر على المرمى في الوقت الذي كان فيه ليفربول أكثر خطورة على المرمى حيث اعتمد على تضييق المساحات واللعب بطريقة دفاعية مع الاعتماد على الكرات الطولية خلف مدافعي مانشستر يونايتد.

ورغم استحواذ مانشستر يونايتد على الكرة في أغلب فترات المباراة فإنه فشل في تشكيل أي خطورة على حارس مرمى ليفربول سيمون لمينيوليه بسبب كثرة الأخطاء في تمرير الكرة وتوتر مدافعي الفريق.. وظهر ليفربول بشكل جيد واستطاع امتصاص حماس لاعبي مانشستر يونايتد في بداية المباراة ثم بدأ بشن هجمات متتالية على مرمى دي خيا.

وجاءت أولى هجمات ليفربول في الدقيقة التاسعة عندما لعبت كرة طولية على حدود منطقة جزاء مانشستر يونايتد ليخرج ديفيد دي خيا من مرماه لإبعاد الكرة لكن آدم لالانا تدخل قبل دي خيا ولعب الكرة برأسه لكن دي خيا تألق وأبعدها لتتهيأ أمام روبرتو فيرمينو الذي سددها مباشرة لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

بعدها بدقيقتين تلقى جيمس ميلنر، لاعب ليفربول، كرة طولية خلف مدافعي مانشستر يونايتد من الناحية اليمنى وسدد كرة قوية لكنها علت العارضة بسنتيميترات قليلة.

وأهدر جوردان هندرسون لاعب ليفربول فرصة افتتاح التسجيل في الدقيقة 31 عندما تبادل الكرة مع لالانا إلى أن وصل داخل منطقة جزاء مانشستر يونايتد من الناحية اليمنى وسدد كرة أرضية قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لدي خيا.

واضطر مانشستر يونايتد لإجراء أولى تبديلاته في الدقيقة 42 بإشراك كاميرون جاكسون بدلا من أشلي يونغ الذي خرج مصابا.

واستمرت محاولات ليفربول في الدقائق الأخيرة من هذا الشوط في محاولة لإحراز هدف التقدم لكن الحكم أطلق صافرة نهاية هذا الشوط فارضا التعادل السلبي بين الفريقين.

وأصبحت المباراة سجالا بين الفريقين مع بداية الشوط الثاني خاصة بعدما ظهرت المساحات خلف مدافعي الفريقين وتخلي فريق ليفربول عن حرصه الدفاعي ونشاط لاعبو مانشستر يونايتد.

وفي الدقيقة 50 مرر فيرمينيو الكرة للالانا على حدود منطقة جزاء مانشستر يونايتد الذي مررها بدوره لإيمري كان الذي توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية قوية اصطدمت بقدم دي خيا وخرجت لضربة ركنية لم يستغلها مهاجمو مانشستر يونايتد.

وفي الدقيقة 56 توغل أنتوني مارتيال داخل منطقة جزاء ليفربول قبل أن يسدد كرة قوية بقدمه اليسرى لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمينيوليه.

وأجرى مانشستر يونايتد تبديلع الثاني في الدقيقة 65 بإشراك خوان ماتا بدلا من لينجارد في محاولة لاستعادة السيطرة على وسط الملعب.

وأنقذ دي خيا فريقه من فرصة هدف في الدقيقة 67 عندما سدد إيمري كان كرة قوية أنقذها دي خيا لتتهيأ أمام فيرمينو الذي حاول لعبها من فوق دي خيا الذي تألق وأبعد الكرة مرة أخرى.

ورغم وجود محاولات على استحياء من الجانبين لكن اللعب هدأ قليلا لاسيما أن تلك المحاولات كانت جميعها بعيدة تماما عن المرمى.

وفي الدقيقة 72 أجرى مانشستر يونايتد آخر تبديلاته بإشراك ممفيس ديباي بدلا من ألدير هيريرا ورد ليفربول بإجراء أولى تبديلاته في الدقيقة 76 بإشراك جوردان إيب بدلا من لالانا.

وتمكن واين روني من افتتاح التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 78 عندما لعبت كرة عرضية من الناحية اليسرى قابلها مروان فيلايني بضربة رأسية اصطدمت بالعارضة لتتهيأ أمام روني الذي قابلها بتسديدة قوية داخل المرمى.

وأجرى ليفربول بعدها تبديله الثاني بإشراك كريستيان بينتيكي بدلا من كولو توريه في الدقيقة 81 في محاولة لزيادة الفاعلية الهجومية.

تراجع لاعبو مانشستر يونايتد بعد الهدف مباشرة لوسط ملعبهم للحفاظ على نظافة شباكهم وتقدمهم في الوقت الذي ضغط ليفربول بكامل خطوطه بحثا عن احراز هدف التعادل.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقة واحدة أجرى ليفربول آخر تبديلاته بإشراك ستيفن كولكر بدلا من جيمس ميلنر ومرت الدقائق المتبقية من المباراة دون جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز مانشستر يونايتد 1 / صفر.