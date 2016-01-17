مدرب إيفرتون: قرار "شيطاني" حرمنا الفوز على تشيلسي

شعر روبرتو مارتينيز مدرب إيفرتون بغضب شديد بعدما سجل جون تيري هدفا من تسلل في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع ليتعادل لتشيلسي 3-3 ووصف فشل الحكام في إلغاء الهدف بأنه قرار "شيطاني".



وبدا أن إيفرتون على أعتاب تحقيق فوزه الأول في ستامفورد بريدج في 22 عاما عندما سجل راميرو فونيس موري هدفا رائعا في الدقيقة الأخيرة لكن مرمى الفريق الزائر استقبل هدفا في الثواني الأخيرة.



واحتسب الحكم سبع دقائق كوقت محتسب بدل ضائع ونجح تيري بعد 51 ثانية من هذا الوقت في تسجيل هدف التعادل لتشيلسي من تسلل واضح.



وقال مارتينيز للصحفيين "إنها فاجعة بالنسبة لنا وهذا خطأ كبير جدا. كانت مباراة رائعة للمشجعين لكن أداء التحكيم كان شيطانيا."



وأضاف "كنت أنتظر وجود مساعد الحكم في مكان أفضل. تيري كان في موقف تسلل وبفارق ياردتين. لا يوجد أي تفسير لما حدث. الحكم الرابع قال إن الوقت انتهى. الدقائق السبع كانت صعبة لكن لا يمكن تفسير احتساب 50 ثانية إضافية."



وتابع "كان الأداء رائعا وأظهرنا إمكانيات عالية وشخصية لكننا نشعر بإحباط لا يمكن تفسيره."



وجاء الشوط الثاني مثيرا وتقدم إيفرتون 2-صفر بعدما سجل تيري بطريق الخطأ في مرماه وأضاف كيفن ميرالاس هدفا.



وأدرك تشيلسي التعادل بهدفين في غضون دقيقتين بعدما استغل دييجو كوستا خطأ مزدوجا بين المدافع فيل جاجيلكا وحارسه تيم هاوارد الذي فشل بعد ذلك في إيقاف تسديدة غيرت اتجاهها من سيسك فابريجاس.



وقال جوس هيدينك مدرب تشيلسي الذي أكد أن تيري كان في موقف تسلل "كان المنافس يحتفل بهدفه الثالث وطالبنا الحكم الرابع بإضافة دقيقة واحدة نتيجة لذلك وهذا أمر عادل أعتقد."



وأضاف المدرب الهولندي "بعد التأخر 2-صفر أمام أحد أذكى فرق الدوري أشعر بسعادة كبيرة بروح وسلوك اللاعبين."



وفي الواقع وبعيدا عن انتفاضة تشيلسي مرتين فإن الأداء الفني لم يتطور تقريبا منذ تعيين هيدينك خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو الشهر الماضي ولا يزال الفريق في النصف الثاني من جدول الدوري.



ودخل مرمى تشيلسي 34 هدفا في 22 مباراة بينما استقبل مرماه 32 هدفا طوال منافسات الدوري في الموسم الماضي.



وتعرض تشيلسي لضربة جديدة بعدما أصيب المهاجم كوستا في ساقه واضطر إلى الذهاب للمستشفى للخضوع لفحوص وقائية