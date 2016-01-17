يوفنتوس يمطر شباك أودينيزي برباعية

المصدر: تورين - د ب أ

واصل يوفنتوس انطلاقته الرائعة وانتصاراته المتتالية وتقدم خطوة جديدة على طريق استعادة الصدارة في الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه الساحق 4 / صفر على مضيفه أودينيزي الأحد في المرحلة العشرين من المسابقة.

وأهدر روما فرصة جديدة للضغط على فرق المقدمة وسقط في فخ التعادل 1 / 1 مع ضيفه فيرونا ضمن مباريات نفس المرحلة التي شهدت اليوم أيضا فوز جنوه على باليرمو 4 / صفر وكاربي على سامبدوريا 2 / 1 وتعادل بولونيا مع لاتسيو 2 / 2 وكييفو مع أمبولي 1 / 1 .

وسجل المهاجم الأرجنتيني الشاب باولو ديبالا هدفين ليلقن يوفنتوس مضيفه أودينيزي درسا قاسيا حيث أمطر شباكه برباعية نظيفة في الشوط الأول ليحسم اللقاء تماما حيث انتهت المباراة بنفس النتيجة.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 42 نقطة بعدما حقق الفوز العاشر على التوالي لينتزع المركز الثاني بفارق نقطتين خلف نابولي المتصدر ونقطتين أمام انتر ميلان الذي تراجع للمركز الثالث.

وسجل ديبالا هدفيه في الدقيقتين 16 و27 من ضربة جزاء فيما سجل زميلاه الألماني سامي خضيرة وأليكس ساندرو الهدفين الآخرين في الدقيقتين 19 و43 ليتجمد رصيد أودينيزي عند 24 نقطة بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي.

وتعادل روما مع فيرونا بهدف سجله رادجا ناينجولان في الدقيقة 42 مقابل هدف سجله جانباولو باتزيني من ضربة جزاء في الدقيقة 62 ليكون التعادل الثالث على التوالي لروما الذي رفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الخامس مقابل تسع نقاط لفيرونا الذي ظل في المركز الأخير بجدول المسابقة.

واستغل جنوه تفوقه العددي وسحق ضيفه باليرمو 4 / صفر ليتقدم جنوه خطوة جديدة على طريق الهروب بعيدا عن منطقة المهددين بالهبوط.

وافتتح الأسباني الشاب خيسيوس فيرنانديز سوسو التسجيل في وقت مبكر للغاية حيث هز شباك باليرمو بالهدف الأول في الدقيقة الخامسة.

وتأزم موقف باليرمو في وسط الشوط الثاني بطرد مدافعه السلوفيني سينيسا أنديلوفيتش في الدقيقة 66 .

واستغل جنوه تفوقه العددي وأكد فوزه على باليرمو بفضل ثلاثة أهداف أخرى سجلها ليوناردو بافوليتي في الدقيقتين 72 و88 وتوماس رينكون في الدقيقة 76 لتكون أكبر هزيمة لباليرمو في الموسم الحالي.

ورفع جنوه رصيده إلى 22 نقطة ليتقدم إلى المركز السادس عشر بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي فيما مني باليرمو بهزيمته الخامسة في آخر سبع مباريات خاضها بالمسابقة ليتجمد رصيده عند 21 نقطة ويتراجع للمركز السابع عشر.