الجزائري محرز ممنوع من تسديد ركلات الجزاء

قال المدرب كلاوديو رانييري إنه من غير المرجح أن يسدد رياض محرز صانع لعب ليستر سيتي ركلة الجزاء المقبلة للفريق بعدما أهدر اخر ركلتين نفذهما.



وأهدر الدولي الجزائري الذي لعب دورا بارزا في صعود ليستر المفاجئ الى قمة الدوري الانجليزي الممتاز ركلتي جزاء متتاليتين امام بورنموث واستون فيلا.



وكان ليستر يتقدم 1-صفر على استون فيلا يوم السبت لكن محرز الذي سجل 13 هدفا في الدوري هذا الموسم اهدر فرصة مضاعفة الغلة بعدما انقذ الحارس ركلة الجزاء التي سددها وبعدها كافح فيلا ليتعادل 1-1.



وأبلغ رانييري الصحفيين "شعر رياض بالحزن (لاهدار ركلة الجزاء). تحدثت معه وقلت له حتى الابطال يهدرون ركلات الجزاء. طالبته بعدم القلق ونصحته بالابتعاد قليلا عن تسديد ركلات الجزاء حتى يحين الوقت للعودة لاداء المهمة مرة أخرى."



وتابع "سأتحدث مع اللاعبين عمن سينفذ ركلات الجزاء. في الموسم الماضي قام ليو اولوا بهذا الواجب. سأدرس الأمر."



ويستضيف ليستر الذي يحتل المركز الثاني في الدوري بفارق الاهداف عن ارسنال المتصدر منافسه توتنهام في مباراة اعادة بالدور الثالث لكأس الاتحاد الانجليزي الثلاثاء.

ويتقابل الفريقان للمرة الثالثة في غضون عشرة أيام بعد تعادلهما 2-2 في الكأس على ملعب وايت هارت لين في العاشر من يناير قبل ان يعود ليستر الى شمال لندن بعدها بثلاثة ايام ويفوز 1-صفر هناك في الدوري الممتاز.



