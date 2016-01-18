برشلونة يستعرض أمام بلباو ويدك شباكه بسداسية

استعاد فريق برشلونة المركز الثاني في الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم اثر فوزه المستحق على أتلتيك بلباو 6 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما الاحد في المرحلة الـ20 من المسابقة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر ومثلهما عن ريال مدريد الذي تراجع للمركز الثالث، رغم فوزه على سبورتينج خيخون 5 / 1 اليوم.

وتوقف رصيد أتلتيك بلباو عند 28 نقطة في المركز التاسع بفارق الأهداف عن ديبورتيفو لاكورونا صاحب المركز الثامن.

وسجل أهداف برشلونة ليونيل ميسي في الدقيقة السابعة من ضربة جزاء ونيمار في الدقيقة 31 ولويس سورايز، ثلاثة أهداف (هاتريك)، في الدقائق 47 و68 و82 وإيفان راكيتيتش في الدقيقة .62

وانفرد لويس سواريز بصدارة هدافي الدوري الأسباني بعدما رفع رصيده إلى 18 هدفا بفارق هدفين عن زميله بالفريق نيمار وكريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد.

وينتظر أن يلتقي الفريقان مجددا يوم الاربعاء في ذهاب كأس ملك أسبانيا قبل أن يلتقيان بعدها بأسبوع في مباراة العودة.