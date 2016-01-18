حياتو يمنح نائبيه صلاحيات رئاسة الاتحاد الإفريقي

أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في بيان رسمي أن رئيسه الكاميروني عيسى حياتو منح نائبيه الأول والثاني سوكيتو باتل والمامي كابيلي كامارا على التوالي صلاحيات رئاسية.

وجاء في البيان "بالاتفاق مع اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي وتماشيا مع بنود المادة 24 من قوانين الاتحاد القاري (الفقرتان 6 و10)، قرر رئيس الاتحاد الإفريقي عيسى حياتو منح نائبيه الأول والثاني سوكيتو باتل والمامي كابيلي كامارا صلاحيات رئاسة الاتحاد الإفريقي".

وأضاف البيان "سيكون الثنائي مسؤولا عن العلاقات بين الاتحاد الإفريقي، الاتحادات الاخرى، الأعضاء والمرشحين لانتخابات رئاسة الفيفا حتى نهاية الانتخابات".

وختم "سيكونان مسؤولين تحديدا عن ادارة ممثلي افريقيا خلال كونغرس الفيفا في 26 فبراير في زيوريخ".

ولم يكشف الاتحاد الإفريقي ما اذا كان هذا الإجراء جاء بعد الاتهامات التي وجهها الأردني الأمير علي بن الحسين بخصوص الاتفاقية التي وقعها حياتو مع رئيس الاتحاد الاسيوي البحريني الشيخ سلمان بن ابراهيم، أحد المرشحين إلى جانب علي لانتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكان الأمير علي طالب لجنة الأخلاق في الفيفا بالنظر إلى هذه الاتفاقية، مشيرا إلى أنها خالفت القوانين الانتخابية.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي سيختار المرشح الرئاسي الذي سيدعمه في 5 فبراير المقبل