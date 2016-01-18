رونالدو يعترف: أشعر بالتعاطف مع زيزو

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بأن لاعبي فريقه ريال مدريد الإسباني أكثر سعادة باللعب تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان مما كانوا عليه مع رافايل بينيتيز، وذلك بعد الفوز الكاسح على سيورتينغ خيخون 5-1 الأحد في الدوري المحلي.

وسجل كل من رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة ثنائية ضد سبورتينغ خيخون وأضاف الويلزي غاريث بايل الهدف الآخر قبل أن يصاب، ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 10 أهداف في مباراتين خاضهما تحت قيادة زيدان ما أعطى جمهور "سانتياغو برنابيو" شعورا عاما بأن لاعبي النادي الملكي أصبحوا أكثر تحررا مع بطل العالم لعام 1998.



وقال رونالدو في المنطقة الإعلامية المختلطة بعد الفوز على خيخون في مباراة تقدم خلالها ريال بثلاثية نظيفة بعد مرور 12 دقيقة فقط وذلك للمرة الأولى في الدوري منذ 15 /يناير 1956 (ضد سلتا فيغو حينها)، إنه ليس باستطاعته تحديد سبب سوء الأمور خلال فترة الأشهر الستة التي أمضاها بينيتيز على مقاعد احتياط النادي الملكي، لكن ما يعرفه هو أن اللاعبين أصبحوا أكثر "تعاطفا" مع المدرب الجديد.



وتابع: "لقد اعطى زيدان دفعة للفريق. بكل صدق، مشاعرك تكون اكبر مع بعض المدربين، كما الحال حيال اللاعبين والناس. عملت بشكل طبيعي مع بينيتيز، بشكل جدي وفكرت بمصلحة النادي بغض النظر عن هوية الشخص الذي يشرف على الفريق".



وواصل: "لم يكن لدي اي رأي سيء حيال بينيتيز، فهو قدم افضل ما لديه لمصلحة ريال مدريد. انه يرى كرة القدم بمنظار مختلف عن زيزو (زيدان). لا تسألوني لماذا لكن اللاعبين اكثر تعاطفا مع زيزو. لا تسألوني عن السبب".



ويمكن القول ان اللاعبين لم يكونوا سعداء اصلا بالتعاقد مع بينيتيز ليس بسبب شخص الاخير بل بسبب اقالة سلفه الايطالي كارلو انشيلوتي الذي عمل زيدان تحت اشرافه كمساعد له حين توج ريال بلقبه العاشر في دوري ابطال اوروبا عام 2014.



وقد رأى رونالدو ان هناك تشابها بين اسلوبي زيدان وانشيلوتي، مضيفا "حصصه التمرينية مشابهة (لانشيلوتي). انه شخص هادىء لكنه جدي في عمله اما خارج الملعب فهو شخص مرح".



وواصل: "يتميز بالتواصل مع اللاعبين وهذا الامر يسعدني. انها فترة مثيرة بالنسبة لي واللاعبين. نحن في مستوى جيد ونعمل بجهد كبير".

والامر السلبي الوحيد الذي خرج به ريال من مباراة الامس هو اصابة بايل وبنزيمة.



وقد تحدث بايل عن اصابته قائلا في حسابه على موقع تويتر: "اشعر بالخيبة بعد خروجي. سأعمل بجهد كبير من اجل العودة الى الملعب"، فيما تحدث زيدان عن ان اللاعب الويلزي يعاني من اصابة اكثر تعقيدا من بنزيمة المصاب بكدمة وحسب، مشيرا الى ان النجم الويلزي الذي افتتح التسجيل لفريقه مصاب في اسفل ربلة ساقه اليسرى.



ولم يعلن ريال عن المدة التي يحتاجها بايل للتعافي من اصابته لكن صحيفة "ماركا" كشفت ان الفحوصات الاولية التي خضع لها اظهرت انه بحاجة لثلاثة اسابيع.



