لويس إنريكي: لا يمكن المجازفة بأفضل لاعبي العالم

أكد لويس انريكي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني أنه قام بتبديل نجم فريقه الأرجنتيني ليونيل ميسي في الشوط الثاني من المباراة التي فاز فيها برشلونة الأحد بسداسية نظيفة على أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني، للحفاظ عليه بعدما اشتكى اللاعب من بعض الآلام.

وافتتح ميسي التسجيل لبرشلونة في مباراة أمس من ركلة جزاء بعد أربع دقائق من البداية، قبل أن يتم تبديله بين شوطي اللقاء الذي استضافه ملعب "كامب نو".

وتشير التقارير الأولية إلى إصابة النجم الأرجنتيني بآلام في أوتار الركبة، بيد أن انريكي لم يكشف المزيد عن طبيعة الإصابة التي ألمت باللاعب الفائز مؤخرا بجائزة الكرة الذهبية.

وأوضح انريكي أن اللاعب صاحب القميص رقم 10 سيخضع لإجراء فحوصات الاثنين، مشيرا إلى أنه لم يرغب في المخاطرة بالإبقاء عليه داخل الملعب في مباراة أمس.

وقال انريكي خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب لقاء أمس: "ستكون هناك فحوصات الاثنين، كان يعاني من الحمل الزائد".

وأضاف: "المخاطرة لا معنى لها، لا أرغب في المخاطرة بأي أحد وخاصة ميسي".

