محكمة ألمانية تقضي بإطلاق سراح رئيس بايرن ميونخ

حصل الرئيس السابق لنادي بايرن ميونيخ الالماني اولي هونيس على موافقة القضاء بالافراج عنه قبل الموعد الذي حدد سابقا وبالتالي سيصبح حرا اعتبارا من الشهر المقبل وبعد مرور حوالي نصف فترة الحكم الذي صدر بحقه نتيجة تهربه من الضرائب.



وقال رئيس محكمة اوغسبورغ القاضي هيربرت فه انه "سيتم الافراج عن اولي هونيس في 29 فبراير"، مشيرا الى ان موعد الافراج سيكون مع انتصاف فترة الحكم الاساسي الذي قضى بسجنه لثلاثة اعوام ونصف.



واشار القاضي الى ان على هونيس اعلام السلطات بأي تغيير لمكان اقامته، وبان عليه عدم ارتكاب اي مخالفة خلال فترة وضعه تحت الرقابة لثلاثة اعوام.



وطلب هونيس الافراج عنه بعد مرور نصف فترة الحكم تحت قاعدة حسن السلوك التي ينص عليها القانون الالماني.



وحكم على هونيس (63 عاما) في مارس 2014 بالسجن لثلاثة اعوام ونصف بسبب تهربه من دفع ضرائب تصل الى نحو 5ر28 مليون يورو (36 مليون دولار).



ويستفيد الرئيس السابق لبايرن منذ بداية العام الماضي بحرية جزئية حيث سمح له في بادىء الامر الاحتفال بعيدي الميلاد ورأس السنة مع عائلته ثم حصل على اذن بممارسة مهنة "طبيعية" متمثلة بالاشراف على فريق الشباب في بايرن خلال النهار قبل العودة الى زنزانته الساعة السادسة مساء.

ومن المتوقع ان يفرج عن هونيس بشكل نهائي في منتصف مارس 2016.