هيدينك: تيري يجب أن يبقى في تشيلسي

المصدر: لندن - د ب أ

يرى جوس هيدينك المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي أن على إدارة ناديه تقديم عرض جديد للاعبه جون تيري، مؤكدا أن المدافع الدولي السابق لم يتغير عن المرة الأولى التي تولى فيها تدريبه منذ سبع سنوات.

ومر مدافع تشيلسي بيوم عاصف بعد أن سجل هدفا في مرماه خلال مباراة فريقه أمام ضيفه إيفرتون بالدوري الإنجليزي، قبل أن يوسع كيفين ميرالاس الفارق لصالح الضيوف.

ونجح تشيلسي في معادلة النتيجة بفضل هدفي دييجو كوستا وسيسك فابريجاس، بيد أن راميرو فونيس موري سجل هدفا ثالثا ليضع إيفرتون في المقدمة من جديد.

وتمكن تيري من تعويض إخفاقه في بداية المباراة باقتناص هدف التعادل لتشيلسي في الدقيقة 97 لتنتهي المباراة 3 / 3

وأعرب هيدنيك عن سعادته بالمباراة التي قدمها لاعب المنتخب الإنجليزي السابق، مشيرا إلى أن على ناديه أن يقدم له عرضا جديدا لتمديد تعاقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال هيدنيك: "جون كشف عن أهميته، ليس فقط عن طريق هدف التعادل ولكن بشخصيته وأدائه الهجومي والدفاعي".

وأضاف: "التزامه كان مفيدا بشكل كبير لفريقه، إذا سئلت سأقول رأيي بصدق حول العقد الخاص به".

واختتم قائلا: " لا يوجد فارق كبير بين جون في 2009 عندما دربته لأول مرة وبين ما هو عليه الآن ويمكن التأكد من ذلك من خلال البيانات".