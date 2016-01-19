الإصابة تسقط غاريث بيل من جديد

أظهرت فحوص طبية إصابة غاريث بيل لاعب ريال مدريد في عضلة الساق خلال مواجهة سبورتنج خيخون.



وافتتح بيل التسجيل لريال بعد سبع دقائق بضربة رأس لكنه غادر أرض ملعب برنابيو قبل انتهاء الشوط الأول من مباراة يوم الأحد الماضي حين كان ريال متقدما 5-صفر بينما انتهى اللقاء بنتيجة 5-1.



وقال ريال بموقعه على الإنترنت "بعد الفحوص التي أجريت اليوم شخصت حالة غاريث بيل بإصابة في الساق اليمنى."



ولم يعلن ريال مدة غياب لاعب منتخب ويلز لكن وسائل إعلام محلية تكهنت بابتعاده لثلاثة أسابيع وقد يلحق بمباراة ذهاب دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا أمام روما في 17 فبراير المقبل.



وغاب بيل بالفعل مرتين هذا الموسم بسبب مشاكل في الساق وابتعد عن اللعب لحوالي أسبوعين في كل مرة.



وظهر اللاعب البالغ عمره 26 عاما بأداء رائع في الأسابيع الأخيرة ورفع رصيده إلى 13 هدفا بالدوري هذا الموسم عندما هز شباك خيخون.



