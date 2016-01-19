بلاتر يستلم راتباً من فيفا رغم إيقافه

قال متحدث باسم لجنة المراجعة في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لرويترز إن السويسري سيب بلاتر لا يزال يحصل على راتبه كرئيس للمؤسسة العالمية رغم إيقافه لمدة ثماني سنوات عن أنشطة اللعبة.

وعوقب بلاتر بالإيقاف لمدة 90 يوما في الثامن من أكتوبر تشرين الأول 2015 ثم تلقى عقوبة أخرى لثماني سنوات الشهر الماضي بسبب مخالفات تتعلق بمدفوعات قدرها مليوني دولار من الفيفا للفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة بموافقة المسؤول السويسري في 2011.



وقال أندرياس بانتيل المتحدث باسم لجنة المراجعة إن بلاتر الذي يتولى رئاسة الفيفا منذ 1998 سيستمر في الحصول على راتبه حتى اختيار رئيس جديد يوم 26 فبراير شباط القادم.



وهذا يعني أن بلاتر سيحصل على راتبه لمدة خمسة أشهر تقريبا خلال فترة لم يتمكن فيها من أداء واجبات منصبه بعد تعيين الكاميروني عيسى حياتو رئيس الاتحاد الافريقي للعبة كقائم بأعمال رئيس الفيفا.



وكانت لجنة التعويضات التابعة للجنة المراجعة في الفيفا قررت مؤخرا عدم حصول بلاتر على أي مبالغ اضافية لكن دون إيقاف راتبه طبقا لعقد المسؤول السويسري.



وقال بانتيل "حتى انتخاب الرئيس الجديد في 26 فبراير يظل السيد بلاتر هو الرئيس المنتخب وبالتالي يمكنه الحصول على مستحقاته طبقا لعقده."



ولم يتسن على الفور الوصول إلى المحامي الخاص ببلاتر في الولايات المتحدة أو المتحدث باسمه في سويسرا للتعليق على الأمر.



ويواجه الفيفا أسوأ أزمة فساد في تاريخه بعد توجيه اتهامات متعلقة بالفساد إلى 41 شخصية وجهة في الولايات المتحدة.



وكانت المبالغ الاضافية لبلاتر توقفت بسبب عدم أداء واجبات منصبه في الاشراف على الفيفا.

وقال بانتيل "مهمة الاشراف موجودة بوضوح في اتفاقيات الأهداف من أجل الحصول على المبالغ الاضافية. وبالتالي قررت لجنة التعويضات في اجتماعها الأخير عدم دفع أي مبالغ اضافية للسيد بلاتر."