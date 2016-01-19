ريبري لا ينوي العودة سريعاً إلى الملاعب

أكد اللاعب الفرنسي فرانك ريبيري نجم بايرن ميونيخ الألماني أنه يشعر بأنه يتعافى بشكل جيد من إصابته، إلا أنه لا يرغب في التعجيل بعودته للملاعب ليتفادى مخاطر تجدد الإصابة.

وتحدث اللاعب الفرنسي عن فترة التأهيل التي يخوضها حاليا عبر الصفحة الرسمية لبايرن ميونيخ على الانترنت، قائلا: "العضلات تعافت بشكل جيد للغاية ولكننا لا نريد المخاطرة، لن نتعجل".

وكشف ريبيري32/ عاما/ أنه سيعود قريبا للمشاركة بشكل طبيعي مع زملاءه في التدريبات، مشيرا إلى أن عودته للملاعب لن تكون قبل فبراير المقبل.

ويخوض ريبيري في الوقت الراهن فترة تأهيل بجانب زميليه مهدي بنعطية وماريو جوتزه.