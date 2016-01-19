فصل جديد من معركة بلباو وبرشلونة ينطلق الأربعاء

يخوض اتلتيك بلباو مواجهة ضيفه برشلونة حامل اللقب الأربعاء في ذهاب الدور ربع النهائي من كأس إسبانيا لكرة القدم مترنحا من سقوطه الكبير أمامه 6-صفر الأحد في الدوري المحلي.

وسيكون بلباو، الذي خسر نهائي النسخة الماضية أمام برشلونة بالذات 3-1 على ملعب "كامب نو" بحاجة إلى حشد كامل طاقته على ملعبه "سان ماميس" ليعوض خسارته الفادحة أمام بطل أوروبا والعالم.

وبرغم إمكانية إراحة المدرب لويس انريكي لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي خرج من المواجهة الأخيرة بسبب إصابة بسيطة، إلا أن برشلونة يمتلك قوة هجومية ضاربة.

وبالإضافة إلى ميسي، يعول برشلونة على الأوروغوياني لويس سواريز، صاحب ثلاثية في مرمى بلباو (18 هدفا في الدوري)، والبرازيلي نيمار صاحب 16 هدفا في الدوري، علما بان سواريز اوقف لمباراتين في الكأس بعد مباراة مشحونة ضد اسبانيول في ذهاب دور الـ16 ويحاول النادي استئناف ايقافه.



ويمكن لبلباو ان يحلم باراحة انريكي لنجومه قبل مباراة ملقة السبت في الدوري.



ويعود الى صفوف الفريق الباسكي اريتز ادوريز (34 عاما) الغائب عن مواجهة الاحد بسبب الايقاف.



ويلتقي الفريقان في خامس مباراة بينهما هذا الموسم، بعد الاولى في بلباو عندما اكرم اتلتيك بلباو وفادة برشلونة برباعية نظيفة في ذهاب الكأس السوبر المحلية، قبل ان يرغمه على التعادل ايابا. وثأر برشلونة على ملعب سان ماميس بالذات بفوزه 1-صفر في المرحلة الاولى من الدوري، قبل فوزه مجددا 6-صفر في المرحلة الحادية والعشرين عندما طرد حارسه خوركا ايرايزوز في الدقيقة الخامسة.



واحرز برشلونة اللقب 27 مرة (رقم قياسي) مقابل 23 لاتلتيك بلباو صاحب المركز الثاني و19 مرة لريال مدريد.

وستقام مباراة الاياب في 27 الجاري في كامب نو.



وينتقل اتلتيكو مدريد متصدر ترتيب الدوري الى ارض سلتا فيغو، علما بان اخر مواجهة بينهما في الدوري في فيغو انتهت بفوز اتلتيكو مدريد بثنائية.



واهتزت شباك سلتا فيغو 30 مرة في الدوري مقابل 8 مرات لفريق المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني.



وتعرض اتلتيكو، مع جاره ريال مدريد، لعقوبة حرمان من اجراء لتعاقدات لسنة من قبل فيفا بسبب مخالفته قواعد التعاقد مع لاعبين قاصرين.

ويعول فريق العاصمة على هدافه الفرنسي الدولي انطوان غريزمان، صاحب هدفين في اياب ثمن النهائي ضد رايو فايكانو بعد دخوله من دكة البدلاء، كما سجل هدفين في مرمى لاس بالماس (3-صفر) في الدوري الاحد.



ويستقبل فالنسيا الخميس لاس بالماس محاولا انقاذ موسمه السيء في الدوري (11).



والتقى الفريقان 5 مرات حتى الان جميعها في الدوري حيث خرج فالنسيا فائزا 4 مرات مقابل تعادل واحد كانت في المباراة الاخيرة بينهما 1-1 على ملعب "ميستايا" في فالنسيا في 21 نوفمبر الماضي.



ويواجه ميرانديس، الوحيد من الدرجة الثانية ومفاجأة المسابقة، مضيفه اشبيلية، على ملعب "سانشيز بيزخوان".



واطاح ميرانديس بديبورتيفو لا كورونيا من الدور ثمن النهائي بفوز كاسح بثلاثية نظيفة على ملعب "ريازور" في لا كورونيا.



