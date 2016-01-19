لويس إنريكي يعترف بخوفه من أدوريز

يدرك لويس إنريكي مدرب برشلونة خطورة أريتز أدوريز مهاجم أتليتيك بلباو قبل مباراة الفريقين في ذهاب دور الثمانية بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم الأربعاء.



وغاب أدوريز - الذي يجيد التعامل مع ألعاب الهواء - عن مواجهة برشلونة في الدوري يوم الأحد الماضي بسبب الإيقاف في لقاء انتهى بفوز حامل اللقب 6-صفر بعد طرد جوركا إيرايزوز حارس بلباو في الدقيقة الرابعة.



وسجل المخضرم أدوريز (34 عاما) 11 هدفا في الدوري هذا الموسم وسيعود لمواجهة برشلونة في إعادة لنهائي الكأس الموسم الماضي عندما تفوق فريق المدرب لويس إنريكي 3-1.



وسجل أدوريز ثلاثة أهداف أمام برشلونة في ذهاب كأس السوبر المحلية في أغسطس الماضي وقال لويس إنريكي إن هذا المهاجم يشكل خطورة كبيرة على آمال ناديه في التأهل للدور قبل النهائي.



وقال لويس إنريكي في مؤتمر صحفي "إنه مهم جدا للمنافس لما يقدمه في الملعب وأهم من ذلك كله بسبب أهدافه."



وأضاف "لقد تطور مستواه مع تقدمه في العمر. لم يعد لاعبا صغيرا بل أصبح يلعب على أعلى المستويات وهو مصدر خطورة لفريقه."



وأكد لويس إنريكي أن برشلونة سيحدد غدا موقف لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي من المشاركة.



وخرج ميسي بين شوطي مباراة بلباو يوم الأحد الماضي ورغم أن الفحوص استبعدت معاناته من إصابة بتمزق في عضلات الفخذ الخلفية فإن مشاركته لا تزال محل شك.



وقال لويس إنريكي "إنه في حالة جيدة وليس مصابا لكن لديه شعور بعدم الراحة. لا أحب أبدا المخاطرة بالدفع بأي لاعب لكن هذا ليس الموقف الحالي لأنه لا توجد إصابة. سيتوقف الأمر على مدى شعوره بإمكانية اللعب."



وأحرز برشلونة - بطل الكأس 27 مرة وهو رقم قياسي - لقب المسابقة ثلاث مرات في آخر سبع سنوات بينما خسر المباراة النهائية أمام ريال مدريد في 2011 و2014.



وفاز بلباو بلقب كأس السوبر المحلية بعد تفوقه بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين ليخسر برشلونة لقبه الوحيد من ضمن ستة ألقاب متاحة في 2015.

