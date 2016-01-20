القضاء الإسباني يعيد محاكمة ميسي

أعلنت المحكمة الإقليمية العليا في برشلونة اليوم الأربعاء أن محاكمة نجم فريق برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي ووالده خورخي بتهمة التهرب الضريبي ستبدأ في 31 مايو المقبل على مدى أربعة أيام.

وكانت المحكمة العليا في مقاطعة كتالونيا اعلنت في 8 اكتوبر الماضي ان ميسي المتوج أخيرا بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الخامسة في مسيرته الاحترافية، ووالده خورخي سيحاكمان بناء على 3 تهم بالتهرب الضريبي قد تؤدي إلى سجنهما.

ولم يوافق قاضي التحقيق الذي وقع الامر، على طلب النائب العام في محكمة برشلونة بمحاكمة والد ميسي فقط، معتبرا أن اللاعب لا علم له بعملية التهرب.

وكانت النيابة العامة في مقاطعة كتالونيا قررت في 6 اكتوبر الماضي عدم توجيه اي تهمة لميسي وطالبت بسجن والده لمدة 18 شهرا.

ورأى المدعي العام ان ميسي ليس مذنبا وكل ما فعله هو تنفيذ نصيحة والده خورخي هوراسيو ولم يكن على علم باي مخالفة ضريبية ارتكبها الاخير.

ووجهت في 2013 إلى ميسي ووالده تهمة التهرب من دفع الضرائب للسلطات الاسبانية بقيمة 4.16 مليون يورو عن عائدات حقوق الصور بين عامي 2007 و2009، وذلك من خلال انشاء شركات وهمية في كل من بيليز والاوروغواي.

ونفى ميسي ووالده التهمة الموجهة اليهما ووجها اصابع الاتهام الى الوكيل السابق للنجم الارجنتيني.