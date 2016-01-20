رانييري: من الجنون أن يتصدر ليستر الدوري الإنجليزي

قال كلاوديو رانييري مدرب ليستر سيتي اليوم الأربعاء إن الفرق "الكبرى" في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم لم تخرج كل ما في جعبتها بعد.



ويتقاسم ليستر صدارة الدوري مع ارسنال بعد تحول مفاجئ رغم أنه كان من الفرق المهددة بالهبوط من الدوري الممتاز الموسم الماضي.



وقال رانييري لوسائل إعلام بريطانية "الفرق الكبرى لم تصل إلى كامل طاقتها بعد ونتمنى ألا ينطلقوا بأقصى طاقتهم."



وأضاف المدرب الايطالي "إنها بطولة دوري مجنونة ولو كانت عادية لما وصل ليستر إلى القمة."



وتابع "إذا بدأ الكبار في إخراج كل ما في جعبتهم سيواصل ليستر القتال وقد يكون في منتصف جدول الترتيب.



"أريد أن أكون الرجل الأكثر جنونا وأن يصبح فريقي الأكثر جنونا في الدوري."



ورغم تصدره قائمة الهدافين برصيد 15 هدفا فشل مهاجم ليستر جيمي فاردي في التسجيل في آخر ست مباريات لكن رانييري لا يبدو قلقا مبديا ثقة في قدرة مهاجمه على استعادة مستواه.



وقال رانييري "مهاجم مثله ربما لا يسجل الآن لكن هدفه المقبل سيكون قريبا جدا."