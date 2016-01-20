سامباولي يرحل عن تدريب تشيلي بسبب "الاحترام"

رحل الأرجنتيني خورخي سامباولي مدرب تشيلي عن منصبه بعد أسابيع من التوتر مع الاتحاد التشيلي لكرة القدم بعد الكشف عن تفاصيل عقده وتكهنات بأنه استغل ثغرة لخفض الضرائب المفروضة عليه.



وقال الاتحاد التشيلي في بيان اليوم الثلاثاء إنه توصل إلى اتفاق مع سامباولي لإنهاء عمله وترك منصبه.



وكان سامباولي - الذي قاد تشيلي للفوز بكأس كوبا أمريكا للمرة الأولى في تاريخها العام الماضي - قال الأسبوع الماضي إنه لم يعد يشعر بالاحترام في تشيلي وأكد أنه يأمل في حل الخلافات مع الاتحاد التشيلي لإنهاء تعاقده مبكرا.



