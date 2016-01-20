كلوب: المستقبل ينتظر البلجيكي بنتيكي

وضع يورغن كلوب مدرب ليفربول حدا لكلام المشككين في قدرة كريستيان بنتيكي على التأقلم مع أسلوب لعب الفريق القائم على الضغط الشديد على المنافس بالقول إن المهاجم ينتظره مستقبل كبير في ملعب انفيلد.

وسجل بنتيكي - الذي انضم إلى ليفربول قادما من أستون فيلا في صفقة قدرتها وسائل إعلام بنحو 32.5 مليون جنيه (45.97 مليون دولار) قبل انطلاق الموسم - سبعة أهداف في 24 مباراة حتى الآن هذا الموسم.

ورغم أنه هداف ليفربول فقد عانى اللاعب الدولي البلجيكي لدخول التشكيل الاساسي بشكل منتظم منذ تولى كلوب المسؤولية خلفا لبريندان رودجرز في اكتوبر .

ونقلت وسائل اعلام بريطانية عن كلوب قوله "بالطبع لديه مستقبل وليس هذا محل نقاش أبدا. انه هداف ويصنع الفرص وكلها مهارات رائعة."

وتابع "هو من الخيارات المطروحة دائما لكني اختار لكل مباراة التشكيلة الاساسية والاحتياطية وفقا للموقف."

واستطرد "المباراة المقبلة دائما تكون مختلفة. يتعين علينا التفكير فيمن يصنع الفرص. يتعين علينا اولا ارسال الكرة الى منطقة الجزاء وربما ينهيها بنتيكي في الشباك."

واشاد كلوب بلاعبه بنتيكي ووصفه بانه "مهاجم متكامل" وقال ان وجود اللاعب البالغ من العمر 25 عاما على مقاعد البدلاء علامة على الامكانات الكبيرة التي يمتلكها الفريق.

وقال مدرب بروسيا دورتموند السابق "انه مهاجم متكامل لكن يتعين عليه الاجتهاد لدخول التشكيلة. لم يكمل تطوره معنا بعد كما اننا لم ننته من فترة التطوير كفريق أيضا. يتعين علي النظر في اسلوب اللعب الذي يناسب كل مباراة."

وتابع "وجود كريستيان على مقاعد البدلاء يعبر عن الامكانات التي يملكها الفريق."

ويستضيف ليفربول إكستر سيتي المنتمي للدرجة الرابعة في مباراة اعادة الدور الثالث لكأس الاتحاد الانجليزي الاربعاء بعد تعادلهما 2-2 في وقت سابق من الشهر الجاري.