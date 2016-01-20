27 مباراة تفصل غوارديولا عن وداع بايرن بشكل مميز

بعد سبعة أعوام من قيادة برشلونة للثلاثية التاريخية وسط مسيرة حافلة بالألقاب والأرقام القياسية مع الفريق الكتالوني ، يأمل الأسباني بيب غوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني في تكرار نفس الإنجاز مع ختام مسيرته المثيرة مع الفريق البافاري.

ويبدأ غوارديولا العد التنازلي لمسيرته مع بايرن بعد غد الجمعة على ملعب هامبورج لكنه يأمل الآن في أن ينهي مسيرته مع الفريق في مدينة ميلان الإيطالية التي تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وخلال النصف الثاني من الموسم الحالي ، سيكون على غوارديولا قيادة بايرن في 27 مباراة على الأكثر إذا أراد تحقيق الثلاثية التاريخية مع الفريق وإحراز ألقاب دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا في نهاية الموسم الحالي الذي يختتم به مسيرته مع بايرن والتي امتدت لثلاث سنوات.

وفي 2009 ، قاد غوارديولا فريق برشلونة للفوز بالثلاثية (دوري وكأس ملك أسبانيا ودوري الأبطال) لتكون المرة الأولى التي يحرز فيها برشلونة هذه الثلاثية قبل أن يصبح برشلونة أول فريق يحرز الثلاثية مرتين من خلال تكراره لنفس الإنجاز في الموسم الماضي بقيادة مدربه الأسباني الآخر لويس إنريكي.

كما قاد المدرب الكبير يوب هاينكس فريق بايرن للفوز بالثلاثية التاريخية للمرة الأولى في مسيرة النادي وذلك في 2013 قبل أن يتركم مهمة تدريب الفريق لغوارديولا الذي يحلم بتحقيق الإنجاز مع بايرن هذا الموسم قبل الرحيل عنه في يونيو المقبل تاركا المهمة للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي أعلن النادي البافاري أنه سيخلف غوارديولا بعد انتهاء الموسم.

وتستأنف فعاليات الدوري الألماني (بوندسليجا) الجمعة عندما يحل بايرن ضيفا على هامبورج في بداية فعاليات الدور الثاني للبطولة ليكون الاختبار الأول لبايرن منذ الإعلان في 20 ديسمبر الماضي عن رحيل غوارديولا عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الحالي.

ويأمل غوارديولا ولاعبوه في خوض 27 مباراة بداية من بعد غد وحتى موعد المباراة النهائية لدوري الأبطال في 28 مايو الماضي ليتوج المدرب الأسباني مسيرته الرائعة مع بايرن علما بأن هاينكس أحرز الثلاثية مع الفريق في ظروف مشابهة عام 2013 حيث جرى الإعلان أيضا في منتصف الموسم عن رحيله بنهاية الموسم وتسليم القيادة لغوارديولا ثم اختتم هاينكس مسيرته بهذا الإنجاز التاريخي.

وقاد غوارديولا فريق بايرن للفوز بلقب البوندسليجا في كل من الموسمين الماضيين كما فاز مع الفريق بلقب الكأس في 2014 لكنه خرج من المربع الذهبي لدوري الأبطال في كل من الموسمين الماضيين على يد ريال مدريد وبرشلونة الأسبانيين على الترتيب.

كما قاد غوارديولا ، الذي ينتظر اتجاهه للتدريب في إنجلترا ، فريق بايرن للفوز بلقبي كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية ليرفع رصيده من الألقاب مع الفريق غلى خمس بطولات مقابل 14 لقبا أحرزها مع برشلونة في أربع سنوات قاد فيها الفريق بين عامي 2008 و2012 .

ومع فارق الثماني نقاط الذي يتفوق به بايرن على بوروسيا دورتموند أقرب منافسيه على صدارة البوندسليجا ، يبدو الفوز بلقب البطولة مسألة وقت فقط ولكن الفريق سيواجه اختبارا صعبا للغاية مع استئناف مسيرته في دوري الأبطال حيث أوقعته قرعة الدور الثاني (دور الستة عشر) مع يوفنتوس الإيطالي وصيف حامل اللقب.

ورغم هذا ، أكد غوارديولا أن مباراته المرتقبة مع هامبورج بعد غد هي الأهم بالنسبة له.

وتلقى بايرن جرس الإنذار قبل أيام بهزيمته 1 / 2 في المباراة الودية أمام كارلسروه أحد فرق دوري الدرجة الثانية.

ونجح غوارديولا في تدعيم وتعزيز أداء بايرن وهيمنته على البطولة المحلية من خلال أسلوب الاستحواذ على الكرة والذي كان أحد أسباب تفوق برشلونة في عهد غوارديولا أيضا.

كما لجأ غوارديولا للتركيز على المعنويات وعلى الاستفادة من الثقة الهائلة لفريق بايرن وعقلية الفوز التي تسيطر على الفريق.

وقال غوارديولا : "نحن فريق بايرن. نحن الأفضل ، ويجب أن نفوز بكل شيء.. بايرن سيظل فريقا له وضع خاص بالنسبة لي".

ولكن رحيل غوارديولا ينتظر ألا يكون له على الجماهير نفس التأثير العاطفي الذي حظي به رحيل أي من يوب هاينكس أو أوتمار هيتزفيلد الذي قاد الفريق أيضا للفوز بلقب دوري الأبطال في 2001 .

ويرى توماس مولر نجم الفريق أن الإعلان في الشهر الماضي عن رحيل غوارديولا قد يساعد الفريق ويحفزه مثلما حدث لدى الإعلان عن رحيل هاينكس قبل ثلاث سنوات.

وقال مولر : "حتى يحين وقت رحيل غوارديولا ، سيبذل كل لاعب أقصى ما بوسعه.. أتمنى أن نسير على نفس النهج مثلما فعلنا مع يوب هاينكس في آخر ستة شهور له مع الفريق. ولكن لا يمكن التنبؤ بهذا".

وقال مانويل نيوير حارس مرمى الفريق إن الفريق يحتاج إلى الظهور بمستواه العالي في المباراة المرتقبة أمام يوفنتوس في 23 شباط/فبراير المقبل في ذهاب الدور الثاني بدوري الأبطال.

وأوضح البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق إن الفريق يجب على الأقل أن يحافظ على مستواه إذا لم يستطع الارتقاء به في الشهور القليلة المقبلة.

وقال ليفاندوفسكي ، في تصريحات نشرتها صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية الرياضية ، "سيكون في غاية الأهمية أن نحافظ على التركيز والاهتمام حتى نهاية الموسم. يمكننا بهذه الطريقة فقط أن نحرز الألقاب الثلاثة التي نريدها. روح الفريق ستكون على نفس القدر من الأهمية".

وقد تلعب الإصابات أيضا دورها في مستقبل الفريق هذا الموسم ، ولكن الأسباني تشابي ألونسو لاعب وسط الفريق يشعر بالتفاؤل ويرى أنه ليس هناك ما يخيف بايرن إذا كان كلا لاعبيه ضمن حسابات الطاقم التدريبي.

وقال ألونسو : "عندما يكون جميع اللاعبين بحالتهم البدنية ولياقتهم الجيدة ، نشعر بأننا نستطيع التغلب على أي فريق وأن ننافس على أي لقب".

واعترف التشيلي أرتورو فيدال نجم وسط الفريق بأن رحيل غوارديولا عن تدريب الفريق لم يكن مفاجأة كبيرة.

وأعرب فيدال أيضا عن رغبته في الفوز مع بايرن بلقب دوري الأبطال بعدما خسر مع فريقه السابق يوفنتوس نهائي البطولة أمام برشلونة في الموسم الماضي.

وقال فيدال ، في تصريحات تلفزيونية ، "أود مساعدة فريقي في الفوز بلقب دوري الأبطال. أثق في أنني أستطيع هذا في الموسم الحالي".

